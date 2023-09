Chiều 21/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: “Sáng nay, tôi và Trưởng Công an huyện Gia Lâm về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu Th. Trước đó, khoảng 22h ngày 20/9, gia đình đã lo hậu sự cho cháu”.

Khu vực phát hiện thi thể cháu Th. Ảnh N.H.

“Sau khi thăm hỏi động viên, tôi có tiếp xúc với bố mẹ cháu Th. và họ cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ cháu Th. luôn quan tâm đến Trang và nữ giúp việc này cũng rất vui vẻ... Bố mẹ cháu Th. cũng không hiểu vì sao nghi phạm Trang lại làm hại con họ như vậy”, ông Nguyễn Đức Hồng chia sẻ.

Trở lại vụ án, một cán bộ Đội Điều tra trọng án của Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Từ khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều chạy đua với thời gian để điều tra, tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu bé an toàn.

Dù đã đặt ra nhiều tình huống xấu khác nhau để có phương án xử trí, nhưng khi đó, gần như khó ai có thể nghĩ đối tượng lại có thể nhanh chóng, nhẫn tâm sát hại cháu bé trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc từ phía gia đình nạn nhân”.

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.H.Th. (SN 2021, ở khu đô thị thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) để đòi tiền chuộc.

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu Th. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T. (SN 1961, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.