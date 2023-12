Theo The Times of London, vào những năm 1960, Enrico Somma đã lấy kiệt tác trên từ một nhà nguyện làng ở miền Nam Italy đem về nhà. Enrico giải thích ông lo ngại bức tranh có từ thời Phục hưng không được đảm bảo an toàn. Lúc bấy giờ, các nhà thờ ở Italy thường xảy ra những vụ trộm cắp tác phẩm nghệ thuật.

Bức tranh được gia đình Somma bàn giao lại cho cơ quan chức năng. Ảnh: CNN

Peppe Di Massa, nhà sử học địa phương, cho biết Giáo hoàng Sixtus IV từng sở hữu bức tranh rồi bán lại cho gia đình Medici ở Florence để xây dựng Nhà nguyện Sistine của Vatican.

Cuối cùng, bức tranh có điểm dừng là nhà thờ Santa Maria la Carità. Sau đó, gia đình Somma đã lén lút lấy bức tranh đi. Tuy nhiên, họ khẳng định chỉ “đóng vai trò là người trông coi”, không bao giờ có ý định vụ lợi.

Nhà Somma tỏ ra kín tiếng về nơi cất giấu cuối cùng của tác phẩm. Tuy nhiên, theo tin đồn ở địa phương, bức tranh được để dưới tầng hầm cửa hàng bánh ở thị trấn Gragnano, gần Naples. Những đứa trẻ trong gia đình cũng không hề hay biết về sự tồn tại của bảo vật.

Các học giả cho rằng, bức tranh bị lấy khỏi nhà thờ vào cuối những năm 1960. Họ đánh giá đây là một tác phẩm cần được bảo vệ.

Tranh có kích thước 58x80cm, được vẽ bằng màu keo trên gỗ, miêu tả Đức Mẹ đang ôm Chúa hài đồng. Các sử gia cho rằng người mẫu là Simonetta Vespucci, người truyền cảm hứng cho các nhân vật nữ của Botticelli.

Theo lời kể của gia đình Somma, họ đã từ chối nhiều lời đề nghị mua lại kiệt tác. Ông Enrico quyết bảo vệ bức tranh tới những ngày cuối đời. Ông thậm chí còn giữ một khẩu súng khi nằm trên giường bệnh.

Tác phẩm bị hư hỏng nghiêm trọng, cần phục chế trong thời gian dài. Ảnh: Insider

Khi tin đồn lan truyền và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, gia đình Somma ngày càng lo lắng và quyết định trả lại tác phẩm. Khu vực cất giữ tranh cũng là điểm tụ tập của các băng nhóm tội phạm khiến mối nguy hiểm tăng lên.

Nello D'Auria, Thị trưởng Gragnano, đóng vai trò trung gian giữa nhà Somma và chính quyền. Tác phẩm của Botticelli đã được bí mật bàn giao cho đơn vị bảo vệ di sản văn hóa vào tháng trước.

Bức tranh trong tình trạng tồi tệ, đang được trưng bày tại Uffizi Gallery ở Florence để xác thực và phục hồi. Quá trình này dự kiến mất một năm.

Gia đình Somma sẽ nhớ tác phẩm nghệ thuật đã được mình chăm sóc qua nhiều thế hệ. Dù vậy, họ hy vọng, bức tranh có thể trưng bày trong một bảo tàng. Fabrizio Somma, một thành viên trong dòng họ, chia sẻ: “Bức tranh là linh hồn của gia đình nhưng bây giờ chúng tôi muốn tác phẩm trở lại với cộng đồng”.

Các chuyên gia nhận định, bức tranh có giá trị khoảng 109 triệu USD.