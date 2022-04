Gia hạn tạm giam ba bị can để mở rộng điều tra vụ án ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Mới đây Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An ra quyết định gia hạn tạm giam đối với ba bị can gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). Đây là lần thứ hai gia hạn tạm giam đối với ba bị can, kể từ khi Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận vụ án do Công an huyện Đức Hoà chuyển giao từ đầu tháng 3/2022.

Trước đó tháng 1/2022, ba bị can cùng với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Chỉ riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại hầu tra.

Dư luận đang mong chờ kết quả điều tra của Công an tỉnh Long An đối với các cá nhân tại "Tịnh thất Bồng Lai" hay còn có tên "Thiền am bên bờ vũ trụ". Ảnh: Mạng xã hội

Như đã thông tin, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đơn của nhiều cá nhân tố giác, tố cáo có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như: lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lừa đảo, loạn luân, xảy ra tại cơ sở có tên “Tịnh thất Bồng Lai” sau được đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đức Hoà khởi tố và thụ lý vụ án nhưng sau đó được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh mở rộng điều tra. Các đơn vị này đã có hai lần khám xét “Tịnh thất Bồng Lai”, là cơ sở biến gia thành tự tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Được biết, “Tịnh thất Bồng Lai” tồn tại rất nhiều năm, gây bức xúc dư luận khi có những dấu hiệu trục lợi từ thiện. Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Long An có xác minh sơ bộ là cơ sở biến gia thành tự, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo, mạo nhận là trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện của nhà hảo tâm trong, ngoài nước.

Đại diện Công an tỉnh Long An cũng cho hay, có nhiều vấn đề tại “Tịnh thất Bồng Lai” sẽ được làm rõ trong thời gian tới và công bố đến dư luận.

Linh An