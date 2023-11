iPhone 15 Pro Max titan tự nhiên là màu mới trong loạt sản phẩm iPhone 15 của Apple năm nay và nó đã tạo được sức hút lớn trên thị trường ngay từ thời điểm ra mắt. Trong giai đoạn mở bán ban đầu, những chiếc iPhone 15 màu này đã có giá chênh lệch từ 1 đến 3 triệu đồng so với các màu khác, thậm chí có thời điểm mức chênh lệch lên đến 5 triệu đồng, nhưng vẫn rơi vào tình trạng khan hàng cho đến cuối tháng 10 vừa qua.

Một trong những khách hàng mua iPhone 15 series đầu tiên tại Việt Nam ngay giai đoạn mở bán. Ảnh: Lê Mỹ

Tuy nhiên, từ giữa tháng 11/2023 đến nay, giá niêm yết những chiếc iPhone 15 Pro Max titan tự nhiên đã có sự thay đổi mạnh. Cụ thể, tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ uỷ quyền của Apple (AAR), mức chênh lệch giá của màu này đã không còn đáng kể, thậm chí có nơi mức giá gần như bằng với các phiên bản khác.

Tại hệ thống FPT Shop, mức giá của iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên hiện bằng bản màu trắng, được niêm yết ở mức 34.990.000 đồng, phiên bản màu đen giá 34.490.000 đồng, riêng phiên bản màu xanh vẫn rẻ nhất khi có giá 33.990.000 đồng.

Còn tại hệ thống Minh Tuấn Mobile, nếu như giai đoạn đầu iPhone 15 Pro Max titan tự nhiên có giá lên tới 37.990.000 đồng, thì hiện mức giá chỉ còn 33.990.000 đồng, các phiên bản còn lại màu xanh, trắng và đen giá chỉ còn 32.990.000 đồng. Đây đang là hệ thống có giá iPhone 15 Pro Max rẻ nhất trên thị trường.

Trong khi đó, ở chuỗi cửa hàng Di Động Việt, nếu như giai đoạn mở bán và đến cuối tháng 10 vừa qua, iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên có giá lên tới 39.990.000 đồng, thì hiện nay chỉ còn 34.490.000 đồng bằng với phiên bản trắng và đen. Trong khi đó, phiên bản màu xanh có giá cũng chỉ còn 33.390.000 đồng. Hệ thống TopZone thuộc Thế Giới Di Động đang bán iPhone 15 Pro Max phiên bản màu xanh 33.590.000 đồng, còn các phiên bản đen, trắng và titan tự nhiên có cùng mức giá 33.690.000 đồng.

Giải thích về mức giá iPhone 15 Pro Max titan tự nhiên không còn chênh lệch so với phiên bản khác, ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của chuỗi cửa hàng Di Động Việt cho biết, thời gian đầu, do tình trạng khan hiếm hàng dẫn đến giá nhập cao, nên iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên có mức chênh lệch giá so với các phiên bản khác. Tuy nhiên, hiện nay số lượng hàng nhập về nhiều, không còn tình trạng khan hiếm như trước, nên các đại lý cũng không phải mua vào phiên bản màu titan tự nhiên với giá cao hơn các phiên bản màu khác, chính vì thế, nên mức giá bán ra không còn chênh lệch đáng kể.

Thậm chí, đại diện một chuỗi cửa hàng khác cũng thông tin, hiện phiên bản iPhone 15 Pro Max màu mới của Apple tại Việt Nam hàng rất nhiều, khách hàng có thể mua một cách thoải mái, chính vì vậy các chuỗi cửa hàng AAR cũng không cần phải nâng giá lên nữa. Vị đại diện này cũng chia sẻ, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, tuy nhiên, hiện mức tiêu thụ iPhone 15 series vẫn tương đối ổn định, nên tình hình kinh doanh của các chuỗi cửa hàng vẫn tương đối tốt.

Có điều đáng chú ý, mặc dù Apple chỉ đưa ra một giá cố định cho các dòng iPhone khi ra mắt, tuy nhiên, khi mở bán tại Việt Nam, các dòng iPhone màu mới lại luôn có mức giá cao hơn so với các màu còn lại. Thắc mắc về vấn đề này, đại diện các chuỗi cửa hàng AAR cho biết, sở dĩ có mức giá khác nhau là do số lượng phân bổ hàng của Apple. Thông thường, trong giai đoạn đầu, màu mới ra Apple luôn phân bổ số lượng nhỏ giọt, tạo ra tình trạng khan hiếm, nên khi có lượng người mua nhiều buộc các cửa hàng phải nâng giá sản phẩm màu này lên, nên mới có sự chênh lệch như vậy.

Ở chiều ngược lại, với trường hợp của iPhone 15 Pro Max màu xanh, nếu như năm ngoái đây là màu mới và khan hàng, thì năm nay Apple lại phân bổ màu này rất lớn cho thị trường Việt Nam, khiến hiện nay đây là màu có giá rẻ nhất so với các dòng iPhone 15 Pro Max màu khác.