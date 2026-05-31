iPhone Air giảm tới 10 triệu đồng, thấp nhất từ khi mở bán

Chỉ sau hơn nửa năm lên kệ, dòng iPhone Air của Apple đang chứng kiến đợt điều chỉnh giá mạnh trên thị trường.

Khảo sát tại các đại lý ủy quyền Apple vào những ngày cuối tháng 5 cho thấy, phiên bản iPhone Air 256GB hiện được chào bán quanh mức 22,89-22,99 triệu đồng, giảm khoảng 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 31,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB hiện còn khoảng 28,99 triệu đồng, thấp hơn gần 9,5 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Đáng chú ý là mẫu iPhone Air 1TB khi giảm từ 44,99 triệu đồng xuống còn khoảng 34,99 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 10 triệu đồng.

Đắt ngang xe máy, robot hút bụi gần 30 triệu đồng vẫn hút khách

Thị trường điện máy đang xuất hiện ngày càng nhiều mẫu robot hút bụi cao cấp có giá gần 30 triệu đồng, tương đương một chiếc xe máy phổ thông hoặc smartphone cao cấp.

Khảo sát tại các hệ thống điện máy và đại lý công nghệ lớn, thị trường robot hút bụi đa dạng về mẫu mã và giá cả. Nếu vài năm trước, một chiếc robot hút bụi giá trên 20 triệu đồng được xem là xa xỉ thì nay xuất hiện nhiều mẫu có giá khoảng 30 triệu đồng. Mức giá này đã giảm sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại, còn giá niêm yết ban đầu thường từ 39-40 triệu đồng.

Theo các đơn vị bán lẻ, robot hút bụi hiện không còn là cuộc cạnh tranh về lực hút đơn thuần mà đang chuyển sang công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhận diện vật cản, khả năng tự làm sạch và giảm tối đa sự can thiệp của người dùng.

Quán cà phê kín khách mùa nắng nóng, chủ quán vẫn không vui vì thói quen khó đỡ

Những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều quán cà phê trở nên đông khách. Tuy nhiên, không ít chủ quán lại rơi vào cảnh doanh thu giảm, chi phí vận hành tăng cao.

Nhiều khách chỉ gọi một cốc cà phê hoặc đồ uống có giá thấp nhất khoảng 30.000-40.000 đồng rồi ngồi từ sáng đến trưa. Quán thường xuyên kín chỗ nhưng hiệu quả kinh doanh không cao.

Giá xăng E10 giảm mạnh trước ngày bán đại trà

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, xăng RON95 giảm gần 1.400 đồng/lít, còn các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán đối với xăng sinh học E10.

Theo đó, xăng E10 RON95-V có giá 24.560 đồng/lít, giảm 1.390 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.390 đồng/lít, chỉ còn 23.660 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 thấp hơn so với xăng RON95-III là 494 đồng/lít.

Theo lộ trình, từ ngày 1/6 sẽ chính thức dừng lưu hành xăng RON95 trên toàn quốc để chuyển sang sử dụng xăng E10 và E5. Nhiều người băn khoăn từ 1/6, xăng khoáng RON97 có tiếp tục được lưu hành trên thị trường?

Chỉ đạo mới nhất của Bộ Công Thương về bán xăng E10

Trước lo ngại về việc thay thế xăng khoáng bằng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định lộ trình triển khai được thực hiện từng bước, không mang tính áp đặt.

Trước lo ngại xe bị yếu máy hoặc hao xăng hơn, Bộ Công Thương đã đưa ra giải thích chính thức trong Cẩm nang xăng sinh học vừa phát hành.

Trực tiếp trải nghiệm dùng xăng E10 từ ngày 1/8/2025 đến nay đã gần 10 tháng, Phó Cục trưởng của Bộ Công Thương cho biết vận hành xe không thấy khác biệt đáng kể so với xăng khoáng RON95. Nếu đi đường cao tốc còn cảm thấy xe chạy bốc hơn.

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung xăng E10, tuyệt đối không để gián đoạn.

Sát ngày bán đại trà xăng E10, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu các hiệp hội, nhà sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với loại xăng sinh học này.

Bộ Công Thương vừa phát hành Cẩm nang xăng sinh học E10, trong đó đưa ra hàng loạt khuyến nghị với chủ ô tô, xe máy trước thời điểm xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6.

Điện lực Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa thông báo hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn thành phố.

Một số người dân phản ánh bị cắt điện đột ngột trong ngày Hà Nội nắng nóng rất gay gắt, nhưng EVNHANOI khẳng định không có bất cứ lịch cắt điện nào theo kế hoạch trên địa bàn thành phố trong ngày 27/5.

Công suất và sản lượng điện năng tiêu thụ hệ thống điện Hà Nội lập kỷ lục lịch sử trong những ngày nắng nóng như đổ lửa. EVNHANOI kêu gọi người dân chỉ nên bật điều hòa ở mức 26 độ C trở lên.

Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay khung giờ điện cao điểm mới trong tháng 6

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện liên tiếp lập kỷ lục trong mùa nắng nóng năm nay, Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay khung giờ điện mới, thay vì chờ đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục vượt 1 tỷ kWh/ngày trong đợt nắng nóng gay gắt. NSMO đã phải huy động nguồn điện giá cao LNG và dầu nhằm đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia và chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới

Trong tháng 5, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận nhiều phản ánh liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh mức phí cũ và áp dụng thêm chính sách phí mới.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee không áp dụng loạt phí mới đối với người bán hàng. Bởi việc áp dụng các loại phí này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến giá bán cho người tiêu dùng.

Nuôi cá tầm bằng nước suối từng hái ra tiền, nay lao đao vì giá giảm

Từng mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mô hình nuôi cá tầm bằng nước suối tự nhiên ở miền núi Thanh Hóa đang gặp khó khi giá bán giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến nhiều hộ đứng trước nguy cơ thua lỗ.

“Trước đây, cá bán từ 250.000-280.000 đồng/kg, giờ phải giảm xuống còn khoảng 180.000-200.000 đồng/kg nhưng đầu ra vẫn rất chậm. Nhiều nhà hàng trước đây lấy cá thường xuyên thì nay chỉ nhập cầm chừng”, ông Hà Khắc Sâm, một người nuôi cá tầm bằng nước suối tự nhiên ở miền núi Thanh Hóa, chia sẻ.

Không chỉ áp lực về giá bán, chi phí duy trì mô hình cũng khiến người nuôi cá tầm thêm phần lo lắng. Với 11 bể nuôi, riêng chi phí thức ăn đã ngốn hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, tạo áp lực lớn khi giá bán liên tục giảm.