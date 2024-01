Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê phối hợp với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 41 lô đất vào sáng 1/3.

Đây là các lô đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. 41 lô đất đấu giá thuộc địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê.

Diện tích các lô đất từ 107,2 – 276,3 m2. Giá khởi điểm từ hơn 739 triệu đồng đến trên 1,9 tỷ đồng/lô.

Gia Lai sắp đấu giá 85 lô đất tại thị xã An Khê. (Ảnh: Cafeland)

Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá từ ngày 28/2 đến 14h30 ngày 29/2. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường 23/3, đường Chu Văn An, phường An Tân, thị xã An Khê.

Cũng tại địa điểm trên, chiều 1/3, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê phối hợp với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất.

Các lô đất đấu giá thuộc các đường Nguyễn Nhạc, phường An Phú và các đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh thuộc phường An Tân, thị xã An Khê.

41 lô đất đều là đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô đất từ 125 – 183 m2. Giá khởi điểm từ hơn 848 triệu đồng đến trên 1,2 tỷ đồng/lô.

Người tham gia đấu giá đất phải nộp trước khoản tiền khoảng 20% giá khởi điểm từng lô trong 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.