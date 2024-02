Mời quý độc giả theo dõi video:

Giai đoạn năm 2018 - 2023, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 4.426 lượt người có uy tín được bình xét, công nhận. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 634 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, già làng là 225 người.

Với 43 năm tuổi Đảng, ông A Dom, một trong những già làng uy tín nhất tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vẫn luôn có mặt trong mọi buổi họp quan trọng của địa phương.

Trong những năm qua, ông A Dom tích cực tuyên truyền, vận động người dân định canh, định cư, phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo cũng như thực hiện nếp sống văn minh, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng khu dân cư lành mạnh. Bên cạnh đó ông cũng giúp địa phương mạnh phong trào thi đua yêu nước, luôn nêu cao cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông A Dom còn là “trọng tài” tham gia hoà giải những bất bình, mâu thuẫn trong nội bộ khu dân cư; tuyên truyền, vận động các hộ dân không tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy, súng tự chế; không tham gia các tệ nạn xã hội; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Mọi thanh niên trong thôn đều được ông động viên đăng ký khám nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ.

Tỉnh Kon Tum có 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 42 cộng đồng người dân tộc thiểu số với 313.400 người chiếm 54,52% dân số toàn tỉnh; có 7 dân tộc tại chỗ. Tỉnh có 92 xã, phường thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; có 13 xã biên giới giáp với các nước bạn Lào và Campuchia.

Qua thực tế, các già làng đã chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Mỗi già làng là một tấm gương và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người dân, cũng là sợi chỉ giúp gắn kết nhà nước với nhân dân.

Nhằm đẩy mạnh vai trò của người có uy tín, chính quyền tỉnh Kon Tum thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng già làng có uy tín; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban dân tộc, Hội Người cao tuổi các cấp để phát huy được vai trò hoạt động của già làng, giúp giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân.

Xác định được vị trí, vai trò của mình đối với Đảng, Nhà nước và trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín không ngại khó khăn, vận động người dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo. Gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất trồng để tăng diện tích cây trồng.

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín; tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng cũng như đẩy mạnh nêu gương các điển hình tiên tiến và kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có uy tín có thành tích tiêu biểu để tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh.

Thuỳ Chi - Đức Yên