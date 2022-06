Giá lợn hơi giảm tiêu cực, ảnh hưởng đến người chăn nuôi

Theo thông tin từ các trang trại và doanh nghiệp chăn nuôi, dù rất nỗ lực giữ giá, nhưng do sức mua yếu, ngày 3.6.2022, giá lợn hơi tại 3 tỉnh miền Tây là Đồng Tháp, Bạc Liêu và An Giang đã rời mức 60.000 đồng/kg xuống còn 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Bạc Liêu và An Giang là 3 địa phương có giá lợn hơi cao nhất tại miền Nam, cũng là mức giá cao nhất trên cả nước.

Sau mức giá 58.000 đồng/kg, các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình có giá lợn hơi 57.000 đồng/kg.

Ngày 3.6.2022, giá lợn hơi tiếp tục giảm. Nguồn: Anova Feed

Mức giá lợn hơi thấp nhất trên cả nước là 54.000 đồng chỉ duy trì tại 4 tỉnh là: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk.

Ngày 3.6.2022, giá lợn hơi bình quân cả nước cao nhất là ở khu vực miền Tây Nam Bộ: 56.690 đồng/kg; tiếp theo là miền Bắc: 56.380 đồng/kg. Giá lợn hơi bình quân ở miền Đông Nam Bộ có mức 55.290 đồng/kg. Miền Trung là khu vực có giá lợn hơi bình quân thấp nhất trên cả nước: 55.090 đồng/kg do các tỉnh này giá lợn hơi chỉ dao động phổ biến từ 54.000-55.000 đồng/kg, chỉ duy nhất tỉnh Quảng Trị có giá lợn hơi ở mức 56.000 đồng/kg.

Các chủ trang trại đều cho biết: Giá thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu đầu vào tăng cao, ngoài ra, dịch tả lợn Châu Phi còn diễn biến tại nhiều địa phương đã tác động lên giá thành, khiến người chăn nuôi rất vất vả. Với mức giá lợn hơi nêu trên, người chăn nuôi đang thua lỗ.

(Theo Lao Động)