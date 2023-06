Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 16/6 cho biết nhận được phản ánh trên mạng xã hội có quảng cáo và bán sản phẩm Thyroid Medication kèm theo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm giả mạo và có ghi sản phẩm thuộc nhóm điều trị tuyến giáp.

Cục An toàn thực phẩm đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an TP.HCM. Trên cơ sở công văn trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TP.HCM), Cục An toàn thực phẩm cảnh báo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của sản phẩm Thyroid Medication nêu trên là giả mạo.

Giấy xác nhận giả mạo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ, Cục đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm Thyroid Medication có thông tin nêu trong Giấy xác nhận giả mạo. Trường hợp phát hiện sản phẩm trên, Cục đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định.