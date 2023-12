Theo khảo sát của VietNamNet, thị trường ô tô cũ cuối năm 2023 vẫn ảm đạm dù là mùa cao điểm cuối năm.

"Trước đây, mỗi khi Chính phủ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, các hãng xe đều cắt giảm khuyến mại, nhưng giờ là song song cùng ưu đãi khiến giá xe mới giảm mạnh. Giá ô tô cũ theo đó 'rớt thảm' so với cùng kỳ năm ngoái.

Cả năm 2023, giới buôn ô tô cũ như chúng tôi liên tục báo lỗ, lợi nhuận nếu có chỉ đủ duy trì hoạt động. Người dân thắt chặt tiêu dùng nên việc quyết định mua ô tô cũ để sử dụng là rất ít", anh Phan Dũng, chủ một showroom ô tô cũ ở Thanh Xuân, Hà Nội nhìn nhận.

Nhiều mẫu ô tô cũ đang giảm giá sâu từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Cũng theo anh Dũng, một số dòng ô đã qua sử dụng như Toyota Vios, Hyundai Grand i10, KIA Morning, Mercedes-Benz, MG 5, MG Zs, Chevrolet Trailblazer, Ford Ranger... đều có xu hướng giảm giá, mức giảm ít nhiều tuỳ thuộc vào tình trạng và đời xe.

Cụ thể, tại showroom của anh Dũng, mẫu Hyundai Grand i10 AT 2018 thời điểm này năm ngoái bán 340-345 triệu đồng, nhưng năm nay chào giá 300-310 triệu đồng cũng khá khó bán. Mẫu sedan cỡ B, Toyota Vios E AT 2020 năm ngoái có giá 465-475 triệu đồng, năm nay giảm còn khoảng 410 triệu đồng.

Mẫu xe "quốc dân" KIA Morning mọi năm rất dễ bán nhưng năm nay phải giảm giá mạnh mà vẫn kén khách, như bản S đời năm 2019 năm ngoái có giá 330 triệu đồng, hiện tại chỉ dao động từ 270-280 triệu đồng.

Đặc biệt xe Mercedes "lướt" đang phải cắt lỗ tại nhiều cửa hàng vì giá xuống từng ngày. "Tôi vừa phải bán lỗ chiếc Mercedes E250 2017 hơn 400 triệu. Năm ngoái, thị trường vẫn bán giá xe này khoảng 1 tỷ 350 triệu đồng, nhưng hiện tại giá chỉ còn loanh quanh 900 triệu đồng", anh Dũng thở dài.

Dù giá xe cũ đã được điều chỉnh giảm sâu nhằm "níu" chân khách hàng nhưng cầu vẫn không tăng. Theo anh Dũng, lượng khách mua xe cũ tháng 12 có tăng nhẹ so với các tháng trước đó trong năm nhưng giảm đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu, khách tìm mua xe phân khúc cỡ nhỏ hạng A-B và xe 7 chỗ kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, ngoài giảm giá, nhiều showroom còn hỗ trợ khách rút hồ sơ, sang tên trọn gói và thậm chí miễn phí giao xe tận nơi.

Giới kinh doanh ô tô cũ kỳ vọng thị trường sẽ ấm lên trong tháng cận Tết Nguyên đán.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này luôn được xem là mùa bán hàng của giới kinh doanh xe ô tô. Nhưng tình hình kinh doanh không tốt lên khiến giới buôn xe đứng ngồi không yên và hy vọng sang đầu năm mới sẽ biến chuyển.

Anh Nguyễn Thanh, chủ một showroom ô tô cũ ở Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội cho biết: “Hiện tại, showroom chúng tôi không dám nhập thêm xe. Nếu có bỏ tiền mua xe thời điểm này cũng phải cân đong đo đếm từng tí một. Vì lượng xe tồn khá nhiều, còn phải chấp nhận cắt lỗ để thu hồi và quay vòng vốn. Tôi giờ chỉ hy vọng nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân tăng trở lại và giá xe bán ra nhích lên một chút".

Anh Đoàn Dũng (Hà Nội), một người có kinh nghiệm lâu năm trong mảng kinh doanh ô tô cũ nhìn nhận: "Về tương quan, cận Tết, thị trường ô tô cũ sẽ nhộn nhịp hơn. Do xe mới đời cao đang khan do hết xe. Cả năm nay thị trường chậm, nên lượng khách đổ dồn vào cuối năm nhiều hơn. Một phần nữa là do năm nay, giá xe giảm sâu nên khách hàng dễ tiếp cận hơn. Và quan trọng nhất, do khó khăn tài chính, nên có thể nhiều khách hàng quay sang lựa chọn mua xe cũ thay vì sắm xe mới".

