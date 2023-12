{"article":{"id":"2223856","title":"Giá xe ô tô Trung Quốc cũ rẻ chưa từng thấy, có mẫu chưa đến 50 triệu đồng","description":"Thị trường ô tô dịp cuối năm đang xuất hiện bão giảm giá xe với cả xe cũ lẫn mới, trong đó, nhiều mẫu ô tô Trung Quốc đã qua sử dụng đang được rao bán với rất rẻ, chỉ vài chục triệu đồng.","contentObject":"<p>Thời điểm cuối năm, thị trường ô tô cả cũ lẫn mới đều sôi động hoạt động mua bán xe, trong đó đặc biệt năm 2023 có khá nhiều sự lựa chọn phong phú về mẫu mã do <a href=\"https://vietnamnet.vn/gia-xe-tag8633242187056173966-page1.html\">giá xe</a> giảm mạnh. Nguyên nhân đến từ các đợt khuyến mại rầm rộ của xe mới kéo dài từ Quý 2 đến nay, ảnh hưởng đến cả thị trường xe cũ.</p>

<p>Nếu như cách đây vài năm có trong tay tầm 50 triệu đồng, người mua gần như không có lựa chọn xe cũ đời cao mà chỉ quanh quẩn các xe sản xuất trước năm 2000, số sàn. Hiện nay, số tiền này có thể mua được xe cũ đời cao hơn, thậm chí tài chính chỉ vài chục triệu đồng tương đương một chiếc xe máy đã có thể mua được ô tô Trung Quốc có năm sản xuất từ 2009.</p>

<p>Dưới đây là các mẫu ô tô Trung Quốc cũ có giá bán rất rẻ trên thị trường:</p>

<p><strong>Chery QQ 2009: 20-25 triệu đồng</strong></p>

<p>Tháng 4/2009, Chery chính thức bán xe tại Việt Nam với mẫu xe duy nhất mang tên QQ3, nằm trong chiến dịch mở rộng thị trường sang Đông Nam Á, Syria và Nam Mỹ. Đơn vị lắp ráp và phân phối Chery QQ3 là công ty TNHH Liên doanh Ô tô Hòa Bình – VMC, đã có kinh nghiệm lắp xe BYD (Trung Quốc), Kia, Mazda và BMW.</p>

<p>Mức giá của QQ3 khi đó là 9.900 USD (khoảng 170 triệu đồng, theo tỷ giá 2009), trở thành chiếc xe đô thị cỡ A rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với Chevrolet Spark đang bán với giá 14.000 - 16.000 USD (khoảng 240 triệu đến 275 triệu đồng). </p>

<p>Tuy nhiên, doanh số của Chery QQ3 không như mong đợi. Sau 3 tháng ra mắt với doanh số hơn 300 xe, lượng tiêu thụ giảm dần. Các năm 2010, 2011 doanh số trung bình của QQ3 chưa đến 300 xe, đỉnh điểm năm 2012 chỉ bán 146 xe và mất hút vào năm 2013.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/404726228-803587618234874-7839946932092028095-n-1-1671.png?width=768&s=gRO-AbjZhlnbHoBa_ia6FA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/404726228-803587618234874-7839946932092028095-n-1-1671.png?width=1024&s=H6jGJvmD4xbNUCVIPqNHkQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/404726228-803587618234874-7839946932092028095-n-1-1671.png?width=0&s=58T5v0nNcg2uBBp9qDHn1g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/404726228-803587618234874-7839946932092028095-n-1-1671.png?width=768&s=gRO-AbjZhlnbHoBa_ia6FA\" alt=\"404726228-803587618234874-7839946932092028095-n-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/404726228-803587618234874-7839946932092028095-n-1-1671.png?width=260&s=epjEnqVShHY3maXMjmskUg\"></picture>

<figcaption>Một chiếc Chery QQ3 đời 2009 có giá rao bán khoảng 25 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiến</figcaption>

</figure>

<p>Đến nay, những ít chiếc Chery QQ3 được mua đi bán lại như một chiếc xe đi tạm nhất thời, che mưa nắng, hoặc tập lái do giá bán lại khá rẻ. Cách đây vài năm, một chiếc Chery QQ3 2009 có giá 60-80 triệu đồng, bằng 1/3 so với giá KIA Morning hay Chevrolet Spark, thì nay nhiều người sẽ giật mình khi giá bán của chiếc xe này chỉ còn từ 20-25 triệu đồng tuỳ tình trạng.</p>

<p>Đặc điểm chung của các mẫu Chery QQ3 giá rẻ như xe máy là nước sơn bên ngoài đã \"tút\" lại nhiều lần, dễ nhận thấy qua ánh sáng cảm giác không bằng phẳng vì qua nhiều lớp bả matit. Nguyên nhân là chất lượng vật liệu khung gầm của Chery QQ3 kém, theo thời gian dễ mục mọt. Bên cạnh đó động cơ xe yếu, là loại 3 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 812 phân khối, công suất 51 mã lực, mô-men xoắn cực đại 70 Nm, đi cùng hộp số sàn 5 cấp, nếu không biết cách sử dụng dễ bị quá tải, dẫn đến sớm phải bảo dưỡng. Vì vậy, khi mua Chery QQ3 2009, người dùng cũng nên có hiểu biết nhất định về cơ khí ô tô.</p>

<p><strong>Lifan 520 2008: 30-40 triệu đồng</strong></p>

<p>Lifan là thương hiệu ô tô Trung Quốc quyết định sớm lắp ráp xe ở Việt Nam. Ngay từ năm 2006, với cú bắt tay với công ty Bảo Toàn và Mekong Sài Gòn, hãng đã cho ra mắt dòng xe 520, có giá bán 16.000 – 17.000 USD (khoảng 287 triệu - 305 triệu đồng, theo tỷ giá năm 2009). Đây được coi là đối thủ giá rẻ khi so với Toyota Vios, Daewoo Magnus,... Đến nay sau khoảng 15 năm, giá rao bán của chiếc xe này trên thị trường chỉ còn từ 30-40 triệu đồng, tương đương một chiếc xe máy tay ga phổ thông.</p>

<p>Nhìn bề ngoài, Lifan 520 có kiểu dáng bắt mắt so với các mẫu xe Nhật và Hàn cùng thời. Bên trong khoang hành khách có nội thất bọc da, màn hình DVD, túi khí dành cho lái xe... </p>

<div class=\"vnn-image-compare-slider vnn-template-noneditable\"><img slot=\"first\" src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/401473061-2222998804560137-24911272487676300-n-1672.png?width=0&s=tUj0EZB4qUBi6Yw0fYL11A\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/401473061-2222998804560137-24911272487676300-n-1672.png?width=260&s=HrSGefAV-dbCuEw7ozTvhQ\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/401473061-2222998804560137-24911272487676300-n-1672.png?width=768&s=GHnsgK9gJIYc456HptmXWA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/401473061-2222998804560137-24911272487676300-n-1672.png?width=1024&s=_sEd6IiV1Qj-Aqyy9_0qLw\" alt=\"\"> <img slot=\"second\" src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/400611169-2222998834560134-605266064008288150-n-1673.png?width=0&s=PGzCLaDYR-SWuRW98PwkjA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/400611169-2222998834560134-605266064008288150-n-1673.png?width=260&s=xet6dMXCpZgEbyRo2v9Ylw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/400611169-2222998834560134-605266064008288150-n-1673.png?width=768&s=UJLLQh4SSRZZXg2HXlxFew\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/400611169-2222998834560134-605266064008288150-n-1673.png?width=1024&s=jTpq19FS3TPDCpxYOk_LdA\" alt=\"\"></div>

<p>Động cơ của Lifan 520 là loại 1.6L, hộp số sàn 5 cấp, được quảng cáo có mức tiêu hao nhiên liệu 5,64 lít xăng cho 100km và đạt tốc độ tối đa 220km/h. Về mặt an toàn, Lifan 520 cũng được trang bị vành đúc hợp kim, phanh ABS và cả hệ thống cảm biến lùi. </p>

<p>Theo nhiều người dùng qua xe Lifan 520, đây là chiếc sedan Trung Quốc có ưu điểm ít lỗi mốt, dễ sửa, dễ lái và giá rẻ. Nhược điểm của chiếc xe này như nhiều xe Trung Quốc cùng thời là chất lượng lắp ráp chưa cao, vật liệu kém, cơ cấu lái dễ hỏng nếu sử dụng thiếu cẩn trọng (văng trục, hỏng thước lái). Dù vậy, nếu đầu tư khoản tiền phù hợp để sửa chữa, tân trang, đây là một trong những chiếc xe Trung Quốc giá rẻ, ưa nhìn.</p>

<p><strong>BYD F0 2011: 70 triệu đồng</strong></p>

<p>Năm 2011 khi BYD F0 bắt đầu bán tại Việt Nam thì không ít người nhầm tưởng đây là chiếc Toyota Aygo bởi bề ngoài giống nhau đến kỳ lạ. Ngoài logo, khác biệt chỉ nằm ở việc thay đổi thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng trên kiểu dáng “mượn”. Vì vậy, chiếc xe cũng có được một lượng khách hàng trẻ nhờ kiểu dáng thời trang, trong khi giá bán chỉ khoảng 200 triệu đồng, bằng hơn một nửa so với giá của Toyota Aygo.</p>

<p>Sau khoảng 12 năm, BYD F0 hiện có giá bán lại khá rẻ, chỉ từ 70 triệu đồng trên thị trường xe cũ, tương đương một chiếc xe máy tay ga tầm trung. </p>

<div class=\"vnn-image-compare-slider vnn-template-noneditable\"><img slot=\"first\" src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/348614167-10160557113010435-6603322740795580192-n-1674.png?width=0&s=DomDgcR5d4dyyXBzYoLngw\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/348614167-10160557113010435-6603322740795580192-n-1674.png?width=260&s=4RJTuQbVDg6Yw7IXVFZW-A\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/348614167-10160557113010435-6603322740795580192-n-1674.png?width=768&s=zqdFe9FlMbM13mNv459TOA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/348614167-10160557113010435-6603322740795580192-n-1674.png?width=1024&s=O5jA-XqwvxRtOt-AYuaBYQ\" alt=\"\"> <img slot=\"second\" src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/347008775-10160557113095435-9042155079109969263-n-1675.png?width=0&s=5YoOKPe11RD6hBJu7__2VQ\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/347008775-10160557113095435-9042155079109969263-n-1675.png?width=260&s=cnrFwYw85n30drtiaRXLGw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/347008775-10160557113095435-9042155079109969263-n-1675.png?width=768&s=5VG6xblANiURQoZA0d6wnA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/347008775-10160557113095435-9042155079109969263-n-1675.png?width=1024&s=eHCAq1mw7nbG5YXfFl_Dvg\" alt=\"\"></div>

<p>BYD F0 có chiều dài 3.460 mm, rộng 1.618 mm và cao 1.465 mm cùng trục cơ sở dài 2.340 mm. Với kích thước như vậy, F0 thuộc phân khúc xe cỡ A như KIA Morning, Hyundai i10. Xe có thiết kế ngoại thất đơn giản và nhẹ nhàng với lưới tản nhiệt và hốc gió hình mặt cười. Bên trong, nội thất đơn giản nên tạo cảm giác khá thoáng đãng. BYD F0 sử dụng hệ thống đèn trước halogen, phía sau xe được trang bị đèn phanh thứ 3 trên cánh gió mui, la-zăng hợp kim đúc 14 inch.</p>

<p>Các chi tiết trên khu vực bảng điều khiển trung tâm có thiết kế khá lạ mắt với cụm đồng hồ dạng tròn ống, một màn hình LCD nhỏ tích hợp thông số cùng đồng hồ đo tốc độ giúp lái xe dễ dàng nhận biết. Bên cạnh đó, các hộc đựng đồ được thiết kế khá tiện dụng. Vô lăng trợ lực dầu, gương 2 bên phía trước điều chỉnh điện, nội thất nỉ, ghế trước có thể điều chỉnh, ghế sau có thể gập xuống tạo mặt phẳng chứa đồ, gương chiếu hậu chống chói, hệ thống âm thanh CD, MP3, có cổng AUX.</p>

<p>Theo những người đã sử dụng BYD F0, mẫu xe này khá lành, ít bệnh vặt nhưng lớp cách âm khá mỏng nên nếu chạy trên cao tốc sẽ khá khó chịu. Bên cạnh đó, sau 12 năm sử dụng, đến bây giờ là thời điểm nhiều phụ tùng, chi tiết của xe cần thay thế nên dù có giá rẻ, người mua cũng cần phải biết được nơi có thể sửa chữa hoặc thay đồ để tránh bị động, do dòng xe này đã không còn nhà phân phối từ lâu.</p>

<p><em>Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về những chiếc ô tô Trung Quốc? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701869525070\" data-temp=\"template16\" data-id=\"823022\"><a href=\"/nhung-mau-xe-trung-quoc-gia-re-cung-khong-ai-muon-mua-823022.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2022/03/15/19/nhung-mau-xe-trung-quoc-gia-re-cung-khong-ai-muon-mua-1.JPG?width=0&s=W2et9B5NZ2oLurZsITKVdw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2022/03/15/19/nhung-mau-xe-trung-quoc-gia-re-cung-khong-ai-muon-mua-1.JPG?width=260&s=UXuLLs7xh7d1gwKsTnYflQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nhung-mau-xe-trung-quoc-gia-re-cung-khong-ai-muon-mua-823022.html\">Những mẫu xe Trung Quốc giá rẻ cũng không ai muốn mua</a>

<p>Ngành công nghiệp xe hơi của Trung Quốc nổi tiếng về hàng nhái, bên cạnh một số mẫu xe của họ thực sự khá tuyệt thì cũng có không ít mẫu bị người tiêu dùng chê thậm tệ.</p>

<p> </p>

</div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/gia-xe-o-to-trung-quoc-cu-re-chua-tung-thay-co-mau-chua-den-50-trieu-dong-2223856.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-xe-o-to-trung-quoc-cu-re-chua-tung-thay-co-mau-chua-den-50-trieu-dong-1669.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-xe-o-to-trung-quoc-cu-re-chua-tung-thay-co-mau-chua-den-50-trieu-dong-1670.png","updatedDate":"2023-12-06T23:41:08","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"07/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223732","title":"Đấu giá biển số chiều 6/12: Biển đẹp Hà Nội giá cao nhất 460 triệu đồng","description":"Phiên đấu giá biển số chiều ngày 6/12 kết thúc với nhiều biển số của các tỉnh được chốt giá cao trên 200 triệu đồng. Trong đó, biển đẹp của Hà Nội: 30K - 598.88 có giá cao nhất lên đến 460 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-6-12-bien-30k-598-88-gia-cao-nhat-460-trieu-dong-2223732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dau-gia-bien-so-chieu-612-bien-dep-ha-noi-gia-cao-nhat-460-trieu-dong-1121.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223709","title":"Tháng 12 thời điểm vàng mua xe máy điện VinFast: Ưu đãi tới 20% giá","description":"Chính sách giá và thuê pin dành cho xe máy điện mới được áp dụng của VinFast giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe xanh chất lượng, thông minh, dịch vụ hậu mãi vượt trội với chi phí tối ưu.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thang-12-thoi-diem-vang-mua-xe-may-dien-vinfast-uu-dai-toi-20-gia-2223709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thang-12-thoi-diem-vang-mua-xe-may-dien-vinfast-uu-dai-toi-20-gia-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223575","title":"Đấu giá biển số sáng 6/12: Biển VIP 30K-567.89 tái xuất lần 3 trúng giá 12,57 tỷ","description":"Phiên đấu giá biển số sáng 6/12 với tâm điểm chú ý là biển VIP 30K-567.89 tái xuất lần 3. Kết thúc phiên, biển số này được chốt giá cao bất ngờ ngoài dự đoán, lên đến 12,57 tỷ đồng. Dù vậy, mức này vẫn thấp hơn 4 tỷ so với lần đấu thứ 2 hôm 28/10.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-6-12-bien-vip-30k-567-89-tai-xuat-lan-3-trung-gia-12-57-ty-2223575.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dau-gia-bien-so-sang-612-bien-vip-30k-56789-tai-xuat-lan-3-trung-gia-1257-ty-540.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222151","title":"Cuối năm, thị trường ô tô Việt đón \"bão\" giá giảm sập sàn","description":"Tháng 12 là tháng cuối cùng chính sách giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ được áp dụng. Cùng đó, giá xe đang có chiều hướng tiếp tục giảm sâu sẽ là cơ hội để người tiêu dùng mua xe được hưởng ưu đãi kép.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-nam-thi-truong-o-to-viet-don-bao-gia-xe-giam-sap-san-2222151.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cuoi-nam-thi-truong-o-to-viet-don-bao-gia-giam-sap-san-1254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222027","title":"VinFast nhận đặt cọc mẫu xe VF 7 với ưu đãi hấp dẫn","description":"Từ 12h ngày 2/12 đến hết 24h ngày 30/12/2023, VinFast nhận đặt cọc mẫu xe VF 7 qua website https://reserve.vinfastauto.com hoặc tại các showroom, nhà phân phối trên toàn quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-nhan-dat-coc-mau-xe-vf-7-voi-uu-dai-hap-dan-2222027.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/vinfast-nhan-dat-coc-mau-xe-vf-7-voi-uu-dai-hap-dan-522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221142","title":"Biển \"sảnh rồng\" 30K-567.89 bất ngờ quay trở lại phiên đấu giá sắp tới","description":"Biển VIP \"sảnh rồng\" 30K-567.89 bất ngờ xuất hiện trong danh sách biển số đấu giá ngày 6/12 sắp tới. Trước đó, trong lần \"lên sàn\" gần đây nhất hôm 28/10, biển số này từng được chốt giá thành công lên đến 16,57 tỷ đồng gây sốt.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bien-sanh-rong-30k-567-89-quay-tro-lai-phien-dau-gia-bien-so-o-to-sap-toi-2221142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bien-sanh-rong-30k-56789-bat-ngo-quay-tro-lai-phien-dau-gia-sap-toi-540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221281","title":"Đấu giá biển số chiều 30/11: Biển đẹp Cần Thơ giá \"0 đồng\"","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số chiều 30/11, biển số 99C - 269.69 của Bắc Ninh trúng giá cao nhất, 65 triệu đồng. Biển số 65A - 399.68 của Cần Thơ khá đẹp nhưng không có khách chốt giá.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-30-11-bien-dep-can-tho-gia-0-dong-2221281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dau-gia-bien-so-chieu-3011-bien-dep-can-tho-gia-0-dong-1242.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221106","title":"Đấu giá sáng 30/11: Biển \"thần tài\" của Đồng Nai giá cao nhất chỉ 60 triệu đồng","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số sáng ngày 30/11, biển số 60K - 390.39 của Đồng Nai chốt giá cao nhất chỉ 60 triệu đồng. Có khá nhiều biển số đẹp của Hà Nội, TP HCM trúng giá rẻ 40 triệu đồng gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-30-11-bien-than-tai-gia-cao-nhat-chi-60-trieu-dong-2221106.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dau-gia-sang-3011-bien-than-tai-cua-dong-nai-gia-cao-nhat-chi-60-trieu-dong-770.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220807","title":"Đấu giá biển số chiều 29/11: Biển lộc phát của TP.HCM giá cao nhất 125 triệu","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số chiều 29/11, biển có số đuôi lộc phát: 51K - 959.68 của TP HCM có giá trúng cao nhất, đạt 125 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-29-11-bien-loc-phat-cua-tp-hcm-gia-cao-nhat-125-trieu-2220807.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dau-gia-bien-so-chieu-2911-bien-loc-phat-cua-tphcm-gia-cao-nhat-125-trieu-1196.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220651","title":"Đấu giá biển số sáng 29/11: Quá nhiều biển xấu, hơn 97% không ai mua","description":"Phiên đấu giá biển số sáng ngày 29/11 diễn ra ế ẩm, chỉ có 14/504 biển số được chốt giá thành công. Mức giá trúng cao nhất là 70 triệu đồng thuộc về biển 60K - 363.66 của Đồng Nai. 97,3% biển số bị ế và không có ai đăng ký đặt cọc do biển xấu.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-29-11-qua-nhieu-bien-xau-hon-97-khong-ai-mua-2220651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dau-gia-bien-so-sang-2911-qua-nhieu-bien-xau-hon-97-khong-ai-mua-732.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220392","title":"Đấu giá biển số chiều 28/11: Biển số Thái Nguyên giá cao nhất 360 triệu đồng","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số ngày 28/11, biển số 20A - 685.86 của tỉnh Thái Nguyên đã có mức giá trúng cao nhất trong ngày, lên tới 360 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-28-11-bien-so-thai-nguyen-gia-cao-nhat-360-trieu-dong-2220392.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/dau-gia-bien-so-chieu-2811-bien-so-thai-nguyen-gia-cao-nhat-360-trieu-dong-1248.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219984","title":"Toyota Alphard 2023 mới ra mắt chưa về VN, đại lý tư nhân đã báo chênh 300 triệu","description":"Một số showroom tư nhân chào bán mẫu xe Toyota Alphard 2023 với giá 4,68 tỷ đồng, tức chênh đến 310 triệu đồng so với giá niêm yết hãng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toyota-alphard-2023-chua-ve-vn-dai-ly-tu-nhan-da-bao-gia-xe-chenh-300-trieu-2219984.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/toyota-alphard-2023-moi-ra-mat-chua-ve-vn-dai-ly-tu-nhan-da-bao-chenh-300-trieu-801.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220200","title":"Đấu giá biển số sáng 28/11: Biển đẹp Hà Nội trúng giá cao nhất 60 triệu đồng","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số sáng ngày 28/11, biển số 30K - 445.66 (Hà Nội) và 36A - 965.55 (Thanh Hoá) đồng mức giá trúng cao nhất chỉ 60 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-28-11-bien-dep-ha-noi-trung-gia-cao-nhat-60-trieu-dong-2220200.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/dau-gia-bien-so-sang-2811-bien-dep-ha-noi-trung-gia-cao-nhat-60-trieu-dong-658.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T13:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219543","title":"Rao bán cả năm, nhiều xe siêu sang Rolls-Royce giảm giá vài tỷ vẫn ế ẩm","description":"Hàng loạt xe siêu sang Rolls-Royce trên thị trường phải hạ giá bán để tăng sức hút với giới đại gia Việt, trong đó có chiếc giảm tới hơn 3 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-rolls-royce-giam-vai-ty-van-e-am-2219543.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/rao-ban-ca-nam-nhieu-xe-sieu-sang-rolls-royce-giam-gia-vai-ty-van-e-am-1621.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218846","title":"Đấu giá biển số chiều 24/11: Ảm đạm, biển ngũ quý 4 giá cao nhất chỉ 80 triệu","description":"Phiên đấu giá biển số chiều ngày 24/11 khá \"ế ẩm\", khi không có biển nào giá trên 100 triệu đồng. Mức chốt giá cao nhất chỉ 80 triệu đồng thuộc về biển ngũ quý 4 (xe tải): 36C-444.44 của Thanh Hoá.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-24-11-am-dam-bien-ngu-quy-4-gia-cao-nhat-chi-80-trieu-2218846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/dau-gia-bien-so-chieu-2411-am-dam-bien-ngu-quy-4-gia-cao-nhat-chi-80-trieu-1241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T19:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218622","title":"Đấu giá biển số sáng 24/11: Biển đẹp của TP.HCM giá 1,06 tỷ đồng","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số ô tô sáng ngày 24/11, biển số đẹp 51K-777.79 của TP.HCM đã dẫn đầu với mức giá chốt cao lên đến 1,06 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-24-11-bien-dep-cua-tp-hcm-gia-1-06-ty-dong-2218622.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/anh-man-hinh-2023-11-23-luc-174702-593.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T12:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218506","title":"Cuối năm săn xe sang cũ thanh lý, bất ngờ giá rẻ cả trăm triệu đồng","description":"Gần đây, nhiều ngân hàng trong nước và một số cơ quan nhà nước tiến hành rao bán hoặc đấu giá thanh lý các loại xe cũ với giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Trong số này, có một số xe sang mang thương hiệu Mercedes-Benz, BMW.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-nam-san-xe-sang-cu-thanh-ly-bat-ngo-gia-xe-re-ca-tram-trieu-dong-2218506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/cuoi-nam-san-xe-sang-cu-thanh-ly-bat-ngo-gia-re-ca-tram-trieu-dong-462.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T10:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218339","title":"Đấu giá biển số chiều 23/11: Biển 30K - 525.66 giá cao nhất 360 triệu đồng","description":"Phiên đấu giá biển số ô tô chiều 23/11 kết thúc với biển số 30K - 525.66 của thành phố Hà Nội có giá chốt cao nhất, ở mức 360 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-23-11-bien-30k-525-66-gia-cao-nhat-360-trieu-dong-2218339.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/dau-gia-bien-so-chieu-2311-bien-30k-52566-gia-cao-nhat-360-trieu-dong-1168.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T18:39:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218139","title":"Đấu giá biển số sáng 23/11: Biển \"thần tài\" của TP.HCM giá 2,59 tỷ đồng","description":"Kết quả phiên đấu giá biển số sáng ngày 23/11 gây chú ý với mức giá cao nhất lên đến 2,59 tỷ đồng thuộc về biển \"thần tài lớn\" 51K - 979.79 (TP.HCM).","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-23-11-bien-than-tai-cua-tp-hcm-gia-2-59-ty-dong-2218139.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/dau-gia-bien-so-sang-2311-bien-than-tai-cua-tphcm-gia-259-ty-dong-398.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T11:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217962","title":"Đấu giá biển số ngày 22/11: Nhiều biển đẹp giá chỉ 40 triệu đồng","description":"Phiên đấu giá biển số ô tô ngày 22/11 kết thúc chỉ có 3 biển số trúng giá cao trên 100 triệu đồng. Lượng biển số giá 40 triệu đồng chiếm đại đa số.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-ngay-22-11-nhieu-bien-dep-gia-40-trieu-dong-2217962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/dau-gia-bien-so-ngay-2211-nhieu-bien-dep-gia-chi-40-trieu-dong-1213.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T19:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217446","title":"Đấu giá biển số chiều 21/11: Biển 36A - 958.89 trúng giá cao nhất 130 triệu đồng","description":"Phiên đấu giá biển số chiều ngày 21/11 không có nhiều biển số đẹp và số lượng giao dịch thành công thấp. Kết thúc phiên đấu, biển số 36A - 958.89 (Thanh Hóa) có mức giá trúng cao nhất là 130 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-21-11-bien-36a-958-89-trung-gia-cao-nhat-130-trieu-dong-2217446.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dau-gia-bien-so-chieu-2111-bien-36a-95889-trung-gia-cao-nhat-130-trieu-dong-1090.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T18:02:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217292","title":"Đấu giá biển số sáng 21/11: Biển đẹp 51K - 888.99 trúng giá 1,59 tỷ đồng","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số sáng 21/11, biển số đẹp của TP.HCM 51K - 888.99 chốt giá cao nhất lên đến 1,59 tỷ đồng. Biển \"lộc phát\" của Bắc Ninh 99A - 666.88 được trả giá cao nhất 435 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-sang-21-11-bien-dep-51k-888-99-trung-gia-1-59-ty-dong-2217292.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dau-gia-bien-so-sang-2111-bien-dep-51k-88899-trung-gia-159-ty-dong-587.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T12:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217135","title":"Đại lý đua nhau \"xả hàng\" dịp cuối năm, giá ô tô giảm sâu vài trăm triệu","description":"VinFast Lux A2.0, KIA K5, MG5, Toyota Fortuner, Suzuki Hybrid Ertiga,.. là những mẫu xe mới gia nhập cuộc đua giảm giá ô tô trong tháng 11. Mức giảm cao nhất lên đến hơn 500 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-o-to-giam-sau-vai-tram-trieu-dai-ly-dua-nhau-xa-hang-dip-cuoi-nam-2217135.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/dai-ly-dua-nhau-xa-hang-dip-cuoi-nam-gia-o-to-giam-sau-vai-tram-trieu-1668.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217013","title":"Đấu giá biển số chiều 20/11: Biển 99A - 666.99 của Bắc Ninh trúng giá 645 triệu","description":"Kết thúc phiên đấu giá biển số ngày 20/11, hai biển số đẹp của Bắc Ninh dẫn đầu về giá trúng. Trong đó, biển số 99A - 666.99 trúng giá cao nhất lên tới 645 triệu đồng, đứng thứ hai là biển sảnh tiến 99A - 678.99 giá 300 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-bien-so-chieu-20-11-bien-99a-666-99-cua-bac-ninh-trung-gia-645-trieu-2217013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/dau-gia-bien-so-chieu-2011-bien-99a-66699-cua-bac-ninh-trung-gia-645-trieu-1346.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T18:38:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216918","title":"Người trúng đấu giá xe Land Rover biển xanh 3 tỷ đồng ở Thanh Hóa bỏ cọc","description":"Anh V.N.S, người trúng đấu giá chiếc xe Land Rover biển xanh với giá 3 tỷ đồng đã bỏ cọc.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-trung-dau-gia-xe-land-rover-bien-xanh-3-ty-o-thanh-hoa-bo-coc-2216918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/nguoi-trung-dau-gia-xe-land-rover-bien-xanh-3-ty-dong-o-thanh-hoa-bo-coc-830.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T14:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa