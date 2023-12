{"article":{"id":"2226154","title":"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80","description":"NSƯT Lê Chức nói rằng danh hiệu NSND giúp ông chuẩn hóa, kiểm nghiệm chính mình trong nghệ thuật. Đó là sự kiểm nghiệm ở mức độ cao.","contentObject":"<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Danh hiệu là sự kiểm nghiệm</strong></h3>

<p>NSƯT Lê Chức chia sẻ với <em>Tiền Phong </em>nhiều tâm tư sau khi có tên trong đợt trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10. Khi được hỏi về cảm xúc nhận danh hiệu mới ở tuổi ngoài 70, NSƯT Lê Chức không vội nói về mình. Ông nhắc đến đại gia đình với những tên tuổi như nhà viết kịch Lê Đại Thanh, nghệ sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/nsut-le-mai-tag12878143996898261616.html\" target=\"_blank\">Lê Mai</a>, NSND Trần Tiến, NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân… Đây là đại gia đình nghệ sĩ giàu danh hiệu hiếm có ở Việt Nam.</p>

<p>“Tôi sinh ra trong gia đình truyền thống, những gì liên quan đến văn học nghệ thuật như thơ, ca, nhạc, họa, múa đều có trong chúng tôi. Những ngày này có nhiều ý kiến khác nhau về danh hiệu dành cho nghệ sĩ. Có ý kiến như phủ nhận ý nghĩa thực sự của danh hiệu”, NSƯT Lê Chức bày tỏ.</p>

<table class=\"picture\" align=\"center\">

<tbody>

<tr>

<td class=\"pic\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1120.jpg?width=768&s=YwX-B2kWpdAjsIwfXCIT4w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1120.jpg?width=1024&s=8SNtQ5RYJ_MREXCffJbang\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1120.jpg?width=0&s=FW2hCx12gOT3cX1xOjO-4w\" class=\"lazy lazyload cms-photo\" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1120.jpg?width=768&s=YwX-B2kWpdAjsIwfXCIT4w\" alt=\"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80 ảnh 1\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1120.jpg?width=260&s=IQSQUDaTZZoeYHNvv16zXA\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td class=\"caption\" style=\"text-align: center;\">NSƯT Lê Chức và chị gái - nghệ sĩ Lê Mai - trên con phố mang tên nhà viết kịch Lê Đại Thanh ở Hải Phòng. Ảnh: NVCC.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: justify;\">Ông cũng cho biết không chủ động làm hồ sơ xét tặng mà được học trò, đồng nghiệp động viên, trong số đó có Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi. Nghệ sĩ gạo cội thừa nhận ở tuổi này ông cũng sợ những xôn xao, bàn tán trên mạng xã hội nên e ngại làm hồ sơ.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">“Cuộc xét tặng này không ai biết trước kết quả. Nếu không có mọi người động viên, có lẽ tôi không ký vào hồ sơ của chính mình. Khi nhận kết quả tôi hiểu trong 26 năm vừa rồi đã có nhiều đóng góp cho nghề, những đóng góp đó đều đi đến đích tính chuyên nghiệp ở mức cao”, NSƯT Lê Chức bộc bạch.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Giọng đọc huyền thoại của Việt Nam nhận danh hiệu NSƯT từ năm 1997. Quãng thời gian 26 năm cho danh hiệu NSND có thể nói là dài với những đóng góp không ngừng nghỉ của ông cho nghệ thuật.</p>

<table class=\"picture max-width\">

<tbody>

<tr>

<td class=\"pic\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1121.jpeg?width=768&s=hUA9zl9Dt0cWyagbWA_Ecg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1121.jpeg?width=1024&s=5uhqhjVNOq1f0dtPXsylOg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1121.jpeg?width=0&s=IV_aua-v_kgm-u9T4Barbw\" class=\"lazy lazyload cms-photo\" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1121.jpeg?width=768&s=hUA9zl9Dt0cWyagbWA_Ecg\" alt=\"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80 ảnh 2\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1121.jpeg?width=260&s=sp8WZ66TJ7Xju5qRQ_tuFg\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td class=\"caption\" style=\"text-align: center;\">NSƯT Lê Chức lao động nghệ thuật miệt mài dù đã gần 80 tuổi.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: justify;\">Tuy nhiên ông không quá bận tâm danh hiệu đến sớm hay muộn. NSƯT Lê Chức nói trong gần 30 năm đó ông làm được rất nhiều việc, việc nào cũng ở mức độ chuyên nghiệp. Danh sách các NSND được phong tặng dịp này có nhiều học trò của NSƯT Lê Chức như NSƯT Hoàng Lâm Tùng, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Mạnh Hùng...</p>

<p>Thời gian gần đây NSƯT Lê Chức vẫn tất bật với những công việc trong Nam, ngoài Bắc. Ông làm đạo diễn nghệ thuật cho nhiều chương trình tầm cỡ, tiếp tục công việc giảng dạy, đào tạo nghệ sĩ.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">\"Danh hiệu NSND giúp tôi chuẩn hóa, kiểm nghiệm chính mình trong nghệ thuật. Đó là sự kiểm nghiệm ở mức độ cao. Sự tôn vinh này cho tôi chuẩn mực trong nghề, để đi tiếp với trách nhiệm và những kiến thức của một nghệ sĩ\", NSƯT Lê Chức nói.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Ở tuổi có thể coi là xưa nay hiếm, với danh hiệu mới NSƯT Lê Chức lại trăn trở công việc đào tạo ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, TP.HCM và Đại học Văn hóa Hà Nội.</p>

<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Phía sau một giọng đọc quý hiếm</strong></h3>

<p style=\"text-align: justify;\">NSƯT Lê Chức sinh năm 1947, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hải Phòng. Cha ông là nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng Lê Đại Thanh. Mẹ của ông cũng đam mê đóng kịch và là người đầu tiên thể hiện thành công hình tượng người nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên sân khấu kịch Hải Phòng năm 1956.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Năm 1965 ông theo học diễn viên rồi trở thành diễn viên chính của Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Trong suốt 15 năm công tác tại đây, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các vở <em>Chiều cuối,</em> <em>Masa</em>, <em>Con cáo và chùm nho</em>, <em>Cửa mở hé</em>…</p>

<table class=\"image-group-2\">

<tbody>

<tr>

<td class=\"image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1122.jpeg?width=768&s=RxtEkXNw76oFIAIdAthtOg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1122.jpeg?width=1024&s=AHJ3YipvmbqbMlJB1ihDrg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1122.jpeg?width=0&s=qOOVbr4kEEgD_HD6uzrYQw\" class=\"lazy lazyload cms-photo\" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1122.jpeg?width=768&s=RxtEkXNw76oFIAIdAthtOg\" alt=\"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80 ảnh 3\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1122.jpeg?width=260&s=04uC-ypQBAPwmp1hm1lrIg\"></picture><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1123.jpeg?width=768&s=bg7hNKG0WzT2tNlqdfBEGQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1123.jpeg?width=1024&s=fbHACbiUI-GJ_s7lGKB7Sw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1123.jpeg?width=0&s=o6A62QJsvxVW8GrUiLvvzg\" class=\"lazy lazyload cms-photo\" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1123.jpeg?width=768&s=bg7hNKG0WzT2tNlqdfBEGQ\" alt=\"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80 ảnh 4\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1123.jpeg?width=260&s=AcgZCZae8sqguhyTqhSdlw\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td class=\"caption\" style=\"text-align: center;\">Ông được mệnh danh là giọng đọc huyền thoại.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: justify;\">Nghệ sĩ Lê Chức từng giữ nhiều cương vị quản lý quan trọng trong ngành sân khấu nước nhà như Giám đốc Nhà hát Cải lương Trung ương (nay là Nhà hát Cải lương Việt Nam), Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Ông nhiều lần làm trưởng ban giám khảo, trưởng BTC các kỳ thi liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc. Những năm gần đây, ông đều đặn đi dạy, dựng vở, biểu diễn, khi lại làm đạo diễn nghệ thuật. Đầu năm 2023 ông dựng vở kịch kinh điển thế giới <em>Mê Đê</em> cho Nhà hát Cải lương Việt Nam và để lại nhiều dấu.</p>

<p style=\"text-align: left;\">NSƯT Lê Chức cũng được mệnh danh là người có giọng đọc vàng, giọng đọc huyền thoại của ngành sân khấu, truyền hình nước nhà. Giọng đọc của ông có được như hôm nay do thừa hưởng từ cả cha và mẹ.</p>

<table class=\"picture max-width\">

<tbody>

<tr>

<td class=\"pic\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1124.jpg?width=768&s=Sj3-vaF0dUk3ODTUjHPd-Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1124.jpg?width=1024&s=myhQaaA4yNfk3_8IQtsZoQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1124.jpg?width=0&s=kfCM-iAZvTWsYXupusaISg\" class=\"lazy lazyload cms-photo\" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1124.jpg?width=768&s=Sj3-vaF0dUk3ODTUjHPd-Q\" alt=\"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80 ảnh 5\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1124.jpg?width=260&s=y2O9B6TMAFVS3f4dn73FIQ\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td class=\"caption\" style=\"text-align: center;\">NSƯT Lê Chức thời trẻ có cơ hội trò chuyện cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: NVCC.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: justify;\">Từ năm 1987 đến nay, ông đã đọc lời bình cho hàng nghìn chương trình trên truyền hình, phát thanh. Giọng đọc của ông từng phủ sóng nhiều kênh phát thanh, truyền hình ở khắp cả nước cũng như các chương trình cộng tác của nước bạn Lào, Campuchia...</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Ông là đạo diễn, biên kịch và đọc lời bình cho nhiều vở kịch, rối, múa và phim tài liệu nổi tiếng như <em>Hoa Lư - Thăng Long bài ca dời đô, </em><em>Định mệnh bất chợt, </em><em>Thân phận nàng Kiều, Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình, Hào khí Bạch Đằng giang...</em></p>

<table class=\"picture max-width\" style=\"width: 99.8445%;\">

<tbody>

<tr>

<td class=\"pic\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1125.jpg?width=768&s=62U71o0eICxKkQoqMSUNRw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1125.jpg?width=1024&s=-eEZMJg7214BcqWRVTKW4w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1125.jpg?width=0&s=IzQNbHh15eIJ1mmz-kNliQ\" class=\"lazy lazyload cms-photo\" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1125.jpg?width=768&s=62U71o0eICxKkQoqMSUNRw\" alt=\"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80 ảnh 6\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1125.jpg?width=260&s=WWobhMvm1MazfltyB3EwnQ\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td class=\"caption\" style=\"text-align: center;\">Vở kịch kinh điển thế giới <em>Mê Đê</em> do NSƯT Lê Chức dàn dựng lại gây tiếng vang.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: justify;\">Không chỉ có một giọng đọc hùng văn, chính luận đầy hào sảng, giọng đọc của NSƯT Lê Chức cũng trữ tình, lãng mạn. Ông đã đọc nhiều tác phẩm trữ tình của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong và ngoài nước như <em>Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Nhật ký trong tù</em>, thơ văn xuôi của Tagore, thơ Đường, thơ Haiku…<time></time></p>

<p style=\"text-align: justify;\">(Theo Tiền Phong)</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/gia-the-cua-nsut-le-chuc-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-2226154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1099.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1100.jpg","updatedDate":"2023-12-13T16:11:41","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225362","title":"Bức tranh trải qua 13 kiếp nạn","description":"Tác phẩm 'Ghent Altarpiece' trải qua nhiều sóng gió khi từng bị lấy cắp, giả mạo, đốt cháy. Hiện bức tranh được trưng bày trong tủ chống đạn tại nhà thờ ở Bỉ.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-tranh-trai-qua-13-kiep-nan-cua-anh-em-hoa-si-nguoi-bi-2225362.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/buc-tranh-trai-qua-13-kiep-nan-1047.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226198","title":"Xây dựng hoạt động lý luận phê bình VHNT để chấn hưng văn hóa","description":"Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng để góp phần chấn hưng, phát triển văn hóa cần phải tiếp tục xây dựng hoạt động lý luận, phê bình VHNT.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-hoat-dong-ly-luan-phe-binh-van-hoc-nghe-thuat-de-chan-hung-van-hoa-2226198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xay-dung-hoat-dong-ly-luan-phe-binh-vhnt-de-chan-hung-van-hoa-1295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226014","title":"Trang trí đường phố từ những tác phẩm đạt giải tranh cổ động","description":"Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 'Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội' và Cuộc vận động 'Thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2023'.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trang-tri-duong-pho-tu-nhung-tac-pham-dat-giai-tranh-co-dong-2226014.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/trang-tri-duong-pho-tu-nhung-tac-pham-dat-giai-tranh-co-dong-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:46:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226041","title":"Nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam qua đời","description":"NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam Hoàng Phúc Dzĩ vừa qua đời.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-kich-cam-hang-dau-viet-nam-qua-doi-2226041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nghe-si-kich-cam-hang-dau-viet-nam-qua-doi-833.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225458","title":"Bức họa gây tranh cãi nhất của Leonardo da Vinci","description":"Một bức tranh của Leonardo da Vinci, chứa nhiều chi tiết khó hiểu và bị hư hại nghiêm trọng nhưng được bán với giá cao đến khó tin.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-hoa-gay-tranh-cai-nhat-cua-leonardo-da-vinci-2225458.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/buc-hoa-gay-tranh-cai-nhat-cua-leonardo-da-vinci-744.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225435","title":"NSƯT Thanh Quý U70 vẫn chưa NSND: 'Tôi chưa bao giờ làm hồ sơ xét duyệt'","description":"\"Không phải tôi được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không nhận, mà bởi tôi chưa từng làm hồ sơ đề nghị xét tặng\", NSƯT Thanh Quý nói.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-thanh-quy-u70-van-chua-nsnd-toi-chua-bao-gio-lam-ho-so-xet-duyet-2225435.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nsut-thanh-quy-u70-van-chua-nsnd-toi-chua-bao-gio-lam-ho-so-xet-duyet-272.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225351","title":"Ông xã ủng hộ Hoa hậu Ngọc Hân làm triển lãm cho 3 họa sĩ trẻ","description":"Sau gần 2 năm Ngọc Hân làm việc ở lĩnh vực tổ chức các triển lãm mỹ thuật tại Đà Lạt, đây là lần đầu tiên ông xã đồng hành ủng hộ nàng hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-xa-ung-ho-ngoc-han-lam-trien-lam-cho-3-hoa-si-tre-tai-da-lat-2225351.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ong-xa-ung-ho-hoa-hau-ngoc-han-lam-trien-lam-cho-3-hoa-si-tre-877.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225318","title":"Danh hài Bảo Quốc tuổi 74: Vượt bạo bệnh, an yên bên vợ","description":"Nghệ sĩ Bảo Quốc có sự nghiệp thành công ở mảng cải lương và hài kịch. Bên cạnh đó, ông còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Thu Thủy.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/danh-hai-bao-quoc-tuoi-74-vuot-bao-benh-an-yen-ben-vo-2225318.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/danh-hai-bao-quoc-tuoi-74-vuot-bao-benh-an-yen-ben-vo-757.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222118","title":"Họa sĩ được yêu thích nhờ những bức vẽ 'bụ bẫm'","description":"Botero thích phóng đại những nhân vật bình thường trở nên mập mạp, hài hước. Khi đã nhìn thấy các tác phẩm của họa sĩ người Colombia, bạn sẽ không bao giờ quên.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-si-botero-duoc-yeu-thich-nho-nhung-buc-ve-bu-bam-2222118.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hoa-si-duoc-yeu-thich-nho-nhung-buc-ve-bu-bam-394.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225003","title":"Người trẻ thích thú chụp ảnh, đắm chìm thế giới hội họa Van Gogh","description":"Nhiều khán giả, đa số là người trẻ bày tỏ thích thú khi được dạo bước vào thế giới kỳ diệu của danh họa Van Gogh theo xu hướng nghệ thuật tương tác đa giác quan.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-tre-thich-thu-chup-anh-dam-chim-the-gioi-hoi-hoa-van-gogh-2225003.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nguoi-tre-thich-thu-chup-anh-dam-chim-the-gioi-hoi-hoa-van-gogh-598.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:25:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223974","title":"Ca sĩ từng bị mắng là 'điên' giành giải Nhất hát Thính phòng","description":"Quá yêu hát thính phòng, nhiều lúc hát to giữa đường, Trần Quốc Đạt bị mắng là 'điên à' nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê và vừa giành giải nhất Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tran-quoc-dat-tung-bi-mang-la-dien-gianh-giai-nhat-hat-thinh-phong-2223974.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ca-si-tung-bi-mang-la-dien-gianh-giai-nhat-hat-thinh-phong-715.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T13:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224930","title":"Thú vị triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh lần đầu tiên tại Việt Nam","description":"Lần đầu tiên công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng những tác phẩm kinh điển để đời của danh họa Van Gogh với một trải nghiệm mới lạ thông qua nghệ thuật ánh sáng, công nghệ thực tế ảo.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-vi-trien-lam-tuong-tac-da-giac-quan-van-gogh-lan-dau-tai-viet-nam-2224930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thu-vi-trien-lam-tuong-tac-da-giac-quan-van-gogh-lan-dau-tien-tai-viet-nam-264.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:48:41","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224887","title":"Nghệ sĩ Hương Huyền 'Tấm lòng của biển' qua đời ở Mỹ","description":"Nghệ sĩ Thanh Hằng - con gái của nghệ sĩ Hương Huyền - thông báo tin cha vừa qua đời tại Mỹ vì tuổi cao sức yếu.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-huong-huyen-tam-long-cua-bien-qua-doi-o-my-2224887.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nghe-si-huong-huyen-tam-long-cua-bien-qua-doi-o-my-124.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:26:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224676","title":"DUYBI - học trò Thanh Bùi hát lễ hội cùng nghệ sĩ quốc tế","description":"Tại sự kiện Saigon Urban Street Fest, ca sĩ DUYBI - học trò nghệ sĩ Thanh Bùi - có sân khấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-tro-thanh-bui-hat-tai-saigon-urban-street-fest-cung-nghe-si-quoc-te-2224676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/duybi-hoc-tro-thanh-bui-hat-le-hoi-cung-nghe-si-quoc-te-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:04:16","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224654","title":"Nhà hát Hồ Gươm lọt Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới","description":"Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-hat-ho-guom-lot-top-10-nha-hat-opera-tuyet-voi-nhat-the-gioi-2224654.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nha-hat-ho-guom-lot-top-10-nha-hat-opera-tuyet-voi-nhat-the-gioi-833.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:26:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224481","title":"Xây dựng nét đẹp văn hóa người Hà Nội","description":"Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức chung khảo cuộc thi hùng biện Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-net-dep-van-hoa-nguoi-ha-noi-2224481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xay-dung-net-dep-van-hoa-nguoi-ha-noi-729.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224607","title":"'Vua hài' Văn Hường qua đời","description":"Nghệ sĩ Văn Hường qua đời lúc 19h ngày 7/12 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), hưởng thọ 90 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vua-hai-van-huong-qua-doi-2224607.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/vua-hai-van-huong-qua-doi-721.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224391","title":"Thanh âm của tình hữu nghị Việt - Hàn","description":"'Korea - VietNam Friendship Matinee Concert' - chương trình hòa nhạc giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn vừa diễn ra tại phòng hòa nhạc Lotte thủ đô Seoul, Hàn Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-am-cua-tinh-huu-nghi-viet-han-2224391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thanh-am-cua-tinh-huu-nghi-viet-han-392.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:04:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223367","title":"Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội được phong tặng NSND","description":"Đại tá - NSƯT Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội có tên trong danh sách được phong tặng NSND đợt này.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-nha-hat-ca-mua-nhac-quan-doi-duoc-phong-tang-nsnd-2223367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/giam-doc-nha-hat-ca-mua-nhac-quan-doi-cung-duoc-phong-tang-nsnd-234.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224311","title":"Trần Bảo Sơn chi 680 triệu đồng mua 3 bức tranh sơn dầu","description":"Diễn viên Trần Bảo Sơn chi 28.000 USD (gần 680 triệu đồng) mua 3 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Việt Max tại triển lãm tranh thuộc khuôn khổ dự án phim \"Người mặt trời\".","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tran-bao-son-chi-680-trieu-dong-mua-3-buc-tranh-cua-viet-max-2224311.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tran-bao-son-chi-680-trieu-dong-mua-3-buc-tranh-son-dau-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224365","title":"NSƯT Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm hát tôn vinh đờn ca tài tử Nam bộ","description":"NSƯT Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm và các nghệ sĩ hát mừng kỷ niệm 10 năm ngày UNESCO vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-vo-minh-lam-le-hong-tham-hat-ton-vinh-don-ca-tai-tu-nam-bo-2224365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nsut-vo-minh-lam-le-hong-tham-hat-ton-vinh-don-ca-tai-tu-nam-bo-13.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T23:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224191","title":"Trao tặng 10 bức tranh về các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới","description":"Họa sĩ Trần Thị Trường và họa sĩ Hải Kiên trao tặng Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel 10 bức tranh về các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới nhân dịp năm mới 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-tang-10-buc-tranh-ve-cac-nha-soan-nhac-noi-tieng-the-gioi-2224191.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/trao-tang-10-buc-tranh-ve-cac-nha-soan-nhac-noi-tieng-the-gioi-1177.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223995","title":"Chìm đắm trong thế giới Van Gogh, ánh sáng và hoa lần đầu tiên tại Việt Nam","description":"Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan 'Van Gogh Art Lighting Experience' chính thức đón công chúng Việt Nam và quốc tế từ 9/12 tại TP.HCM.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chim-dam-trong-the-gioi-van-gogh-anh-sang-va-hoa-lan-dau-tien-tai-viet-nam-2223995.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chim-dam-trong-the-gioi-van-gogh-anh-sang-va-hoa-lan-dau-tien-tai-viet-nam-488.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223925","title":"Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2023","description":"Cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2023 vừa khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trien-lam-my-thuat-viet-nam-2023-2223925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/trien-lam-my-thuat-viet-nam-2023-326.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T23:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223813","title":"Vợ chồng NSƯT Vũ Xuân Trang - Hoàng Thy nặng lòng với sân khấu kịch","description":"NSƯT Vũ Xuân Trang và vợ - nghệ sĩ Hoàng Thy dành nhiều tâm huyết khi thành lập sân khấu mới, đồng thời luôn tạo điều kiện để diễn viên trẻ tỏa sáng.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-nsut-vu-xuan-trang-hoang-thy-nang-long-voi-san-khau-kich-2223813.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vo-chong-nsut-vu-xuan-trang-hoang-thy-nang-long-voi-san-khau-kich-1177.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:39:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa