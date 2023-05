Một số doanh nghiệp thép vừa thông báo giảm giá đối với sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, với mức giảm từ 200.000-510.000 đồng/tấn.

Cụ thể, theo số liệu của Steel Online, so với lần điều chỉnh giảm vào ngày 19/5, giá thép cuộn CB240

của thương hiệu Thép Hòa Phát tại miền Bắc lần này được giảm thêm 200.000 đồng/tấn, xuống còn 14,7 triệu đồng/tấn. Còn giá thép thanh vằn D10 CB300 vẫn giữ nguyên ở mức giá 15,09 triệu đồng/tấn.

Tại miền Trung, Thép Hòa Phát giảm 510.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 về mức giá 14,39 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 được giữ ở mức giá 14,95 triệu đồng/tấn.

Tại miền Nam, Thép Hòa Phát giảm 200.000 đồng/tấn đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, về mức giá lần lượt là 14,92 triệu đồng/tấn và 15,05 triệu đồng/tấn.

Tương tự, Thép Việt Ý tại miền Bắc giảm 200.000 đồng/tấn đối với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá của hai sản phẩm này lần lượt là 14,42 triệu đồng/tấn và 14,8 triệu đồng/tấn.

Giá thép giảm lần thứ 7 liên tiếp (Ảnh: Hoàng Hà)

Thương hiệu Thép Việt Đức tại miền Bắc cũng điều chỉnh giảm 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240, về còn 14,44 triệu đồng/tấn; giá thép thanh vằn D10 CB300 vẫn ở mức 15 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Nhật cũng hạ 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240, về mức giá 14,62 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 được giữ ở mức giá 14,97 triệu đồng/tấn.

Cùng xu hướng, Thép Việt Sing tại miền Bắc điều chỉnh giảm 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240, xuống mức giá 14,62 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 vẫn ở mức giá 14,97 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu Thép Tung Ho tại miền Nam cũng tiến hành giảm 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240, giá bán còn 14,62 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 vẫn ở mức giá 14,97 triệu đồng/tấn.

Thép Pomina tại miền Trung và miền Nam cùng điều chỉnh hạ 310.000 đồng/tấn đối với thép CB240, xuống mức 14,99 triệu đồng/tấn; thép D10 CB300 được giữ nguyên ở mức 15,5 triệu đồng/tấn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 7 lần giảm liên tiếp, tuỳ thương hiệu sẽ có tần suất điều chỉnh giá khác nhau. Hiện giá thép dao động quanh mốc 14-15 triệu đồng/tấn.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá thép xây dựng trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và chi phí nguyên liệu đầu vào đã hạ nhiệt.

Số liệu của VSA cho thấy, sản xuất thép thành phẩm quý I/2023 đạt 6,692 triệu tấn, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022; bán hàng thép thành phẩm đạt 6,068 triệu tấn, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu thép đạt 1,659 triệu tấn, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường quốc tế, giá thép có xu hướng giảm. Giá thép hôm nay giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 18 Nhân dân tệ, xuống mức 3.422 Nhân dân tệ/tấn.