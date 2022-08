Giá USD 'chợ đen', ngân hàng ồ ạt tăng

Sau chuỗi ngày lao dốc, về mức dưới 24.000 đồng/USD, giá USD trên thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh từ hôm qua, chiếm lại mốc 24.000 đồng/USD. Theo đó, một số đầu mối giao dịch USD ở chiều mua vào với mức giá 24.020 đồng, tăng 50 đồng so với phiên trước đó. Ở chiều bán ra, USD trên thị trường tự do có giá 24.120 đồng, tăng tới 120 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Đến hôm nay (23/8), giá USD 'chợ đen' tiếp tục tăng lên. Tỷ giá USD trên thị trường 'chợ đen' vào sáng nay (23/8) được giao dịch quanh mức 24.070-24.140 đồng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá USD 'chợ đen' vào hôm nay tăng tới 50 đồng ở chiều mua vào và tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Chênh lệch mua vào - bán ra của đồng USD trên thị trường tự do đã được thu hẹp, hiện chỉ còn 70 đồng/USD.

Trên thị trường chính thức, giá USD cũng tăng mạnh. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày hôm nay (23/8) ở mức: 23.237 đồng/USD, tăng tới 15 đồng so với hôm qua. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của tỷ giá trung tâm.

Giá USD chợ đen tăng mạnh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Còn tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vào hôm nay vẫn được giữ ở mức 22.550 đồng (mua vào) - 23.400 đồng (bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND vào hôm nay (23/8) tại các ngân hàng thương mại cũng đã bắt đầu đi lên.

Cụ thể, hôm nay, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.270 đồng (mua vào) - 23.550 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với hôm qua.

Vietinbank hôm nay niêm yết USD ở mức 23.280 đồng (mua vào) - 23.560 đồng (bán ra), tăng 10 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Còn ACB hôm nay mua vào USD với giá 23.320 đồng/USD và bán ra ở mức 23.520 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày hôm qua.

Tương tự, Eximbank hôm nay giao dịch USD ở mức giá 23.320-23.540 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở chiều mua và 30 đồng chiều bán so với hôm qua.

Hôm nay, Techcombank cũng tiến hành tăng giá USD ở mức 7 đồng ở mỗi chiều so với hôm qua, niêm yết quanh mức 23.275-23.555 đồng/USD (mua vào - bán ra).

So với tỷ giá ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đang chênh tối đa 800 đồng/USD ở chiều mua vào và 620 đồng/USD ở chiều bán ra. Còn biên độ chênh lệch giá mua - bán USD trong các ngân hàng hiện đã được thu hẹp, chỉ khoảng hơn 200 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, tỷ giá USD vào hôm nay (23/8) tiếp tục tăng mạnh. Sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 108.940 điểm, tăng tới 0,76% so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất của đồng USD trong 5 tháng qua.

Đồng bạc xanh đã được hỗ trợ trong những phiên gần đây bởi kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp tới. Giới phân tích đang bàn tán về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm hay 75 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 9 tới.

Tính từ đầu năm đến nay, đồng USD đã tăng giá khoảng 16%. Nhiều chuyên gia dự báo giá USD sẽ còn tiếp tục tăng.