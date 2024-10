Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD hôm nay là 24.187 đồng/USD, tăng 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong ngày 16/10 với tỷ giá trần là 25.396 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.978 đồng/USD.

Tỷ giá bán USD tham khảo được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 11 đồng, lên 25.346 đồng/USD. Trong khi giá mua USD tham khảo vẫn ở mức 23.400 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng cao. Ảnh: Nam Khánh

Cùng xu hướng, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Nhiều ngân hàng tăng hơn 100 đồng so với đầu giờ sáng qua (15/10), kéo giá bán vượt xa mức 25.000 đồng/USD.

Sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào tiền mặt ở mức 24.750 đồng/USD, bán ra ở mức 25.140 đồng/USD, tăng 115 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 15/10.

BIDV điều chỉnh giá mua - bán USD lên mức 24.785-25.145 đồng/USD, tăng 95 đồng ở cả hai chiều. VietinBank nâng giá USD lên mức 24.793-25.153 đồng/USD (mua - bán), tăng 108 đồng ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá USD ở khối ngân hàng tư nhân cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Techcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt lên mức 24.777 đồng/USD, giá bán ra là 25.168 đồng/USD, tăng 101 đồng ở chiều mua và cao hơn 99 đồng ở chiều bán.

Còn Sacombank đưa giá USD lên mức 24.780-25.140 đồng/USD (mua - bán), tăng 120 đồng ở cả chiều mua và bán.

Trong khi Eximbank tăng giá mua - bán USD tiền mặt lên mức 24.770-25.160 đồng/USD, đắt hơn 110 đồng ở chiều mua và đắt hơn 80 đồng ở chiều bán.

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay nhích nhẹ. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay giao dịch USD ở mức giá phổ biến 25.260-25.360 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Giá USD mua vào tại các ngân hàng hiện thấp hơn khoảng 500 đồng, còn giá USD bán ra ít hơn 200 đồng so với thị trường tự do.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ. Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 11h ngày 16/10 (giờ Việt Nam) ở mức 103,2 điểm, giảm 0,06% so với phiên liền trước.