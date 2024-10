Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 31/10 là 24.243 đồng/USD, giảm 3 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.455 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.031 đồng/USD.

Tỷ giá mua - bán USD tham khảo vẫn được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.400-25.450 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng đi xuống. Ảnh: Hoàng Hà

Giá USD mua vào tại các ngân hàng thương mại hôm nay tiếp tục đi xuống nhưng giá bán ra vẫn được duy trì ở mức kịch trần cho phép.

Giá bán ra của đồng bạc xanh tại tất cả ngân hàng hôm nay đều hạ 3 đồng so với mức niêm yết hôm qua (30/10) và đều được niêm yết ở mức kịch trần 25.455 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD mua vào tại các ngân hàng được điều chỉnh giảm mạnh hơn, với mức giảm từ 10-60 đồng.

Cụ thể, đầu phiên giao dịch hôm nay, Vietcombank mua vào tiền mặt với đồng USD ở mức giá 25.085 đồng/USD, giảm 43 đồng so với mức niêm yết đầu giờ sáng qua (30/10).

So với mức mở cửa hôm qua, BIDV cũng hạ giá đồng USD rẻ hơn 31 đồng ở chiều mua, đưa giá mua USD xuống mức 25.127 đồng/USD. VietinBank đầu giờ sáng nay niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.113 đồng/USD, giảm 22 đồng.

Tại khối ngân hàng tư nhân, Sacombank hạ giá mua vào USD xuống mức 25.130 đồng/USD, giảm 20 đồng. Techcombank kéo giá USD mua vào xuống mức 25.097 đồng/USD, tức rẻ hơn 60 đồng so với đầu giờ sáng qua.

Tương tự, Eximbank cũng hạ giá USD rẻ hơn 10 đồng ở chiều mua vào, xuống mức 25.090 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đi xuống, sau khi giảm 40 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra ở phiên trước đó.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với mức giá phổ biến ở mức 25.660-25.760 đồng/USD (mua - bán). So với phiên trước đó, giá USD tự do giảm 10 đồng ở chiều mua vào và hạ 20 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá USD có xu hướng đi lên. Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) vào lúc 10h ngày 31/10 (giờ Việt Nam) ở mức 104,19 điểm, tăng 0,18% so với phiên liền trước.