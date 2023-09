Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (26/9) ở mức 24.084 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.288 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.880 đồng/USD.

Tỷ giá mua tham khảo hôm nay vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.440 đồng/USD. Còn tỷ giá bán tham khảo được điều chỉnh tăng 9 đồng so với hôm qua, lên mức 25.238 đồng/USD.

Cùng xu hướng, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại cũng tăng cao. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng đã vượt mức 24.600 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng tăng vượt mốc 24.600 đồng (Ảnh: Hoàng Hà)

Cụ thể, vào lúc 11h ngày 26/9, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.240-24.610 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua.

Cùng thời điểm, đồng USD được Vietinbank giao dịch ở mức giá 24.187 đồng/USD (mua vào) và 24.607 đồng/USD (bán ra), tăng 82 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Còn Techcombank mua vào với giá 24.261 đồng/USD, bán ra ở mức 24.603 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank vào trưa nay tăng 73 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 58 đồng/USD ở chiều bán ra.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.243-24.598 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 103 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 98 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.

Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng đi lên. Giá USD tự do hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 24.350-24.450 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 50 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tuy vậy, giá bán USD tại thị trường tự do vẫn đang thấp hơn giá bán USD tại các ngân hàng thương mại khoảng 150 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD đang có xu hướng tăng cao khi các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn an toàn hơn do e ngại các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát. Đồng bạc xanh đang ở mức cao nhất trong vòng nửa năm qua.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 11h24' ngày 26/9 (giờ Việt Nam) ở mức 106,03 điểm, tăng 0,03% so với phiên liền trước.