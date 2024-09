Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ngày 6/9 ở mức 24.202 đồng một USD, giảm 20 đồng so với phiên trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.412 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.992 đồng/USD.

Tỷ giá mua USD tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.400 đồng/USD. Còn tỷ giá bán USD đã giảm xuống mức 25.362 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND hôm nay tiếp đà giảm mạnh.

Chiều nay, Vietcombank điều chỉnh giá USD mua tiền mặt xuống mức 24.400 đồng/USD, bán ra ở mức 24.770 đồng/USD, giảm 150 đồng ở cả chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua (5/9).

Giá USD ngân hàng giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Tương tự, VietinBank mua - bán USD với giá 24.435-24.775 đồng/USD, giảm 136 đồng ở cả hai chiều so với chiều qua.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank mua vào USD tiền mặt với giá 24.420 đồng/USD, bán ra ở mức 24.821 đồng/USD, giảm 126 đồng ở chiều mua và giảm 121 đồng ở chiều bán.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.440-24.770 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 140 đồng ở cả chiều mua và bán so với chiều 5/9.

Hôm qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm sâu, đồng loạt 'bốc hơi' hơn 100 đồng, có ngân hàng hạ tới 152 đồng ở chiều bán.

Như vậy, chỉ sau hai phiên, giá USD tại nhiều ngân hàng đã giảm tới gần 300 đồng, giá bán rời xa mốc 25.000 đồng/USD.

Hiện giá USD tại nhiều ngân hàng tương đương vùng giao dịch hồi giữa tháng 3 và chỉ cao hơn khoảng 1,5% so với đầu năm nay.

Cùng xu hướng với kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm mạnh.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hôm nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.110-25.190 đồng/USD (mua - bán). So với phiên trước đó, giá USD tự do giảm 105 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

So với kênh ngân hàng, giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn khoảng 700 đồng còn giá USD bán ra đắt hơn khoảng 400 đồng.

Đồng bạc xanh trong nước hạ nhiệt theo diễn biến trên thị trường thế giới.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) đã xuống thấp nhất trong hơn một tuần khi thị trường lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái.

Vào lúc 16h ngày 6/9 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index về mức 100,91 điểm, giảm 0,19% so với phiên liền trước.

Giá USD ngân hàng đồng loạt giảm hơn 100 đồng, mất mốc 25.000 đồng/USD Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm sâu, 'bốc hơi' hơn 100 đồng, mất mốc 25.000 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm cũng đi xuống.