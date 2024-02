Sau khi giảm nhẹ vào hôm qua, tỷ giá USD/VND tại nhiều ngân hàng thương mại hôm nay đều được điều chỉnh tăng mạnh, cao hơn so với sáng qua từ 95-100 đồng.

Cụ thể, lúc 11h09' ngày 22/2, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.390-24.760 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 100 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua (21/2).

VietinBank cũng nâng giá USD lên 95 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng qua, mua vào ở mức 24.353 đồng/USD và bán ra ở mức 24.773 đồng/USD.

Tương tự, Techcombank mua vào USD với giá 24.418 đồng/USD, bán ra ở mức 24.764 đồng/USD, tăng 90 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 21/2.

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.395-24.860 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 95 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Giám

Cùng xu hướng, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng cao.

Giá USD tự do sáng nay giao dịch phổ biến quanh mức 25.150-25.220 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước, giá USD tự do hôm nay tăng 120 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 90 đồng/USD ở chiều bán ra.

Phiên hôm qua, giá USD tự do tăng 60 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra. Như vậy, qua 2 phiên, giá USD tự do đã tăng 180 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 150 đồng/USD ở chiều bán ra.

Giá mua USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại trên 700 đồng/USD. Còn giá bán USD trên thị trường tự do cao hơn giá bán USD ở các ngân hàng thương mại hơn 400 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm quay đầu đi xuống sau khi tăng liên tiếp từ đầu tuần.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 22/2 ở mức 23.981 đồng/USD, giảm 12 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần hôm nay là 25.180 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.782 đồng/USD.

Tỷ giá bán cũng được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 12 đồng, đưa phạm vi mua - bán về mức 23.400-25.130 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD tiếp tục đi xuống. Đồng USD suy yếu sau khi biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất quá sớm. Các quan chức của Fed cảnh báo rằng họ muốn có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 12h05' ngày 22/2 (giờ Việt Nam) ở mức 103,91 điểm, giảm 0,09% so với phiên liền trước.