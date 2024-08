Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.310 - 25.390 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên hôm qua, giá USD tự do đã giảm 140 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn so với mức đỉnh 25.950 - 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra) được thiết lập vào ngày 27/6, giá USD tự do đến hôm nay đã "bốc hơi" 640 đồng ở cả chiều mua và bán.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 17/8 ở mức 24.254 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.467 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.041 đồng/USD.

Giá USD tự do lao dốc. Ảnh: Hoàng Hà

Tỷ giá mua - bán vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì trong phạm vi giao dịch 23.400 - 25.450 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Trong khi có ngân hàng giảm tới hơn 100 đồng thì có ngân hàng lại đứng im hoặc tăng nhẹ.

Cụ thể, sáng nay, VietinBank niêm yết USD ở mức giá 24.750-25.200 đồng/USD, giảm 153 đồng ở chiều mua và hạ 43 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Vietcombank lại giữ nguyên mức giá của sáng qua (16/8), niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.860 đồng/USD, bán ra ở mức 25.230 đồng/USD (mua - bán).

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết giá mua USD tiền mặt ở mức 24.862 đồng/USD, bán ra ở mức 25.260 đồng/USD, giảm 15 đồng ở cả chiều mua và hạ 10 đồng ở chiều bán so với sáng 16/8.

Còn Sacombank lại tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua, niêm yết giá USD ở mức 24.900 - 25.240 đồng/USD (mua vào - bán ra).

So với thị trường tự do, giá USD mua vào tại kênh ngân hàng đang thấp hơn gần 500 đồng còn giá USD bán ra ít hơn khoảng 150 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh phiên cuối tuần. Chốt tuần, chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) đứng ở mức 102,4 điểm, giảm 0,56% so với phiên liền trước.

Giá USD thế giới giảm nhanh sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố cho thấy khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.