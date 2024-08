Sau chuỗi ngày tăng nhẹ từ phiên đầu tuần, giá USD trên thị trường tự do hôm nay (9/8) bất ngờ đảo chiều giảm mạnh.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.575-25.655 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước đó, giá USD tự do giảm 115 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn so với mức đỉnh 25.950-26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra) được thiết lập vào ngày 27/6, giá USD tự do đến hôm nay đã "bốc hơi" 375 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá USD tự do giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Cùng xu hướng, giá USD trên thị trường chính thức cũng đi xuống.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 9/8 ở mức 24.260 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.473 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.047 đồng/USD.

Tỷ giá mua - bán vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì trong phạm vi giao dịch 23.400-25.450 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá USD ở cả chiều mua và bán.

Sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.925 đồng/USD, bán ra ở mức 25.295 đồng/USD (mua - bán), giảm 45 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua (8/8).

VietinBank sáng nay mua - bán USD ở mức giá 24.939-25.279 đồng/USD, giảm 52 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank mua vào USD tiền mặt với giá 24.872 đồng/USD, bán ra ở mức 25.270 đồng/USD, giảm 55 đồng ở cả 2 chiều so với sáng 8/8.

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.955-25.295 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.

So với thị trường tự do, giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn 600 đồng còn giá USD bán ra ít hơn gần 400 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay đảo chiều giảm nhẹ.

Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) vào lúc 11h40' ngày 9/8 (giờ Việt Nam) ở mức 103,18 điểm, giảm 0,03% so với phiên liền trước.

Đồng bạc xanh đã tăng giá vào hôm qua sau khi dữ liệu mới về thị trường lao động Mỹ cho thấy trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước, làm giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra.