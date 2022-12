Giá vàng hôm nay 10/12: Vàng thế giới giảm, trong nước vẫn tăng

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 10/12, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h32' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h31' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,45 triệu đồng/lượng 67,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,45 triệu đồng/lượng 67,25 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,45 triệu đồng/lượng 67,27 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 10/12

Biểu đồ giá vàng SJC từ 3-10/12

Kết thúc phiên 9/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế hôm nay

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Tới 9h27' hôm nay (ngày 10/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.797,9 USD/ounce, giảm 2,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.810,7 USD/ounce, giảm 8,7 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.801 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.802 USD/ounce.

Nhu cầu mua vàng cuối năm tăng. (Ảnh: Duy Anh)

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 104,95, giảm 0,15 điểm (tương đương 0,14%) so với phiên giao dịch trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện chỉ ở mức 3,466%.

Đồng USD suy yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn cho những người mua nắm giữ đồng tiền khác.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng lên 230.000 trong tuần kết thúc ngày 3/12, tăng 4.000 so với con số 226.000 của tuần trước đó.

Những người tham gia thị trường đang chờ đợi thông tin mới nhất về lạm phát khi CPI được công bố vào thứ Ba tới và cuộc họp FOMC cuối cùng trong năm.

Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Việc nước này mở cửa trở lại hứa hẹn sự khởi sắc của nhu cầu vàng vật chất.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo Bank (Đan Mạch) nhận định, vàng hưởng lợi do USD yếu đi, lãi suất ở mức thấp.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.