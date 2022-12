Giá vàng miếng bật tăng, chiếm lại mốc 67 triệu đồng/lượng

Mở cửa thị trường hôm nay (8/12), giá vàng miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 100 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua, chiếm lại mốc 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Còn giá vàng miếng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội tăng 150 nghìn đồng/lượng; giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM đứng yên so với chốt phiên hôm qua.

Đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng của SJC tăng tiếp 150 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng. Trong khi đó, đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội quay đầu giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán ra so với buổi sáng; giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM không đổi so với buổi sáng.

Giá vàng miếng bật tăng (Ảnh: Chí Hùng)

Tới cuối buổi chiều nay, giá vàng miếng của SJC đứng yên. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều; giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều.

Giá vàng miếng được SJC niêm yết vào lúc 13h47' và được Doji cập nhật vào lúc 14h53' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,35 triệu đồng/lượng 67,17 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,35 triệu đồng/lượng 67,15 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,35 triệu đồng/lượng 67,17 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và Doji kết phiên giao dịch 8/12

Chốt phiên hôm nay, giá vàng miếng của SJC tăng 250 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội hôm nay tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Còn giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp đà tăng. Chốt phiên hôm nay, giá vàng nhẫn 9999 được SJC niêm yết tại TP.HCM ở mức 52,95-53,95 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Còn giá vàng nhẫn được PNJ cập nhật lúc 11h29' hôm nay ở mức 53,1-54,2 triệu/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, vàng hôm nay tiếp tục tăng giá do đồng USD suy yếu. Giá vàng thế giới đang tiến khá sát mốc 1.800 USD/ounce. Tới 16h48' hôm nay (ngày 8/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.782,5 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá gần 51,32 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 15,85 triệu đồng/lượng.