Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng thế giới tăng cao, trong nước 'đổ đèo'

Giá vàng trong nước

Tới 14h30' ngày 10/9, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 66,97 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,95 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,15 triệu đồng/lượng 66,97 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 66,90 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h30' ngày 10/9

Mở cửa thị trường ngày 10/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h45' ngày 10/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h45' ngày 10/9

Biến động giá vàng SJC từ 3-10/9

Kết thúc phiên 9/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Tới 8h45' hôm nay (ngày 10/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.717,1 USD/ounce, tăng 8,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.728,6 USD/ounce, tăng 18 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 9 USD xuống mức 1.708,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2022 trên sàn Comex New York giảm 7,6 USD lên 1.710,6 USD/ounce.

Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết, Fed cam kết mạnh mẽ chống lại lạm phát nhưng vẫn có hy vọng có thể được thực hiện mà không khiến giá tăng cao. "Fed có trách nhiệm ổn định giá cả, nghĩa là theo thời gian chúng tôi sẽ đưa lạm phát về mức 2%", Chủ tịch Fed cho biết.

Các nhà giao dịch trên thị trường đánh giá tỷ lệ cược vào việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% vào cuối tháng này đã lên tới con số 87%. Goldman Sachs và Bank of America đều dự đoán với khách hàng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm.

Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng đột biến do kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 6.000, xuống mức đã điều chỉnh theo mùa là 222.000 trong tuần kết thúc ngày 3/9, mức thấp nhất trong ba tuần. Chủ tịch Fed kỳ vọng thị trường lao động sẽ trở lại trạng thái cân bằng tốt hơn và điều đó sẽ đưa tiền lương trở về mức phù hợp hơn với lạm phát ở mức 2% theo thời gian.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, chỉ số đồng USD đạt mức cao nhất trong hơn 20 năm khiến vàng định giá bằng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. USD rời đỉnh đã tạo ra một khoảng nghỉ cho kim loại quý này.

Wang Tao, nhà phân tích về kỹ thuật của Reuters, nhận định, giá vàng có thể tiến đến ngưỡng kháng cự 1.727 USD/ounce mà nếu vượt qua có thể tăng lên 1.736 USD/ounce.