Giá vàng hôm nay 12/7: USD mạnh lên, lấn át vàng

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 67,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,2 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 67,96triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,22 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 67,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,15 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 67,65 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,15 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 2,8 USD lên mức 1.742,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2022 trên sàn Comex New York tăng 2,6 USD lên 1.742,3 USD/ounce.

Đồng USD tăng khoảng 0,4% và đang ở gần mức cao nhất 20 năm qua ghi nhận trong phiên trước. Chỉ số US Dollar Index (DXY) giao dịch ở mức 108,89 điểm. USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến sẽ tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,1% so với tháng trước, đây sẽ là mức tăng so với con số của tháng trước. Thị trường đang chờ đợi chỉ số giá sản xuất tháng 6 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm (14/7) và báo cáo tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 7 được công bố vào thứ Sáu (15/7).

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở gần mức cao của một tuần trong phiên 8/7 cũng đã gây sức ép cho vàng.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp mới đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mở ra khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 50-75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng này.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao, cho rằng giá vàng giao ngay có thể thử mức hỗ trợ mới là 1.756 USD/ounce, và nếu phá vỡ mức này, giá vàng có thể giảm xuống 1.748 USD/ounce.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,11% xuống 1.023,27 tấn trong phiên 8/7 so với mức 1.024,43 tấn phiên 7/7.