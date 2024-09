Tới 20h ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.510 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.539 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/9 cao hơn khoảng 21,6% (446 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 76,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/9.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm chủ yếu do giới đầu tư tận dụng cơ hội bán chốt lời sau khi vàng lên sát mức cao kỷ lục trước đó. Cụ thể, giá vàng trên sàn New York trong phiên trước đó đã lên gần mức 2.530 USD/ounce, chỉ thấp hơn một vài USD so với đỉnh lịch sử ghi nhận trong tuần cuối tháng 8.

Giá vàng thế giới giảm ngay đầu phiên 11/9 trên sàn New York (tối 11/9 giờ Việt Nam) cho dù Mỹ công bố lạm phát tiếp tục suy giảm.

Giá vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn tăng mạnh. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, thông tin Trung Quốc ngừng mua ròng vàng tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 8 vừa qua cũng là yếu tố để giới đầu tư thực hiện chốt lời và chờ đợi những diễn biến tiếp theo về kinh tế Mỹ cũng như tình hình địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới.

Trong tháng 8, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ hoại hối của Trung Quốc không có sự thay đổi, vẫn ở mức 2.264,3 tấn vàng.

Theo báo cáo mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ tăng 2,5% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 2,6% và giảm khá nhiều so với mức 2,9% trong tháng 7 vừa qua.

Thông tin này là cơ sở để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 18/9. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, từ mức 5,25-5,5% hiện tại xuống 4,75-5%/năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 78.500.000 đồng/lượng - 80.500.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 78.500.000 đồng/lượng - 80.500.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 78.500.000 đồng/lượng - 80.500.000 đồng/lượng

Dự báo giá vàng

Lãi suất giảm sẽ kéo đồng USD đi xuống, qua đó khiến các loại hàng hóa giao dịch bằng đồng USD, trong đó có vàng, sẽ tăng giá.

Trước đó, nhiều dự báo vàng sẽ đạt mức 2.500-2.600 USD/ounce vào cuối năm 2024 và có thể lên 2.700 USD/ounce và sau đó là 3.000 USD khi Fed thực hiện chuỗi giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Việc Fed giảm lãi suất là chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mức độ giảm bao nhiêu mới là điều nhiều người quan tâm. Nếu lãi suất xuống quá thấp, lạm phát có thể quay trở lại. Điều Fed lo sợ là kinh tế Mỹ suy thoái.

Tuy nhiên, nhiều dự báo gần đây cho rằng, kinh tế Mỹ có suy yếu, thị trường lao động tiếp tục đà giảm xuống nhưng không quá xấu. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn được duy trì ở mức thấp. Thu nhập người dân Mỹ vẫn tăng trưởng.

Dù vậy, sức cầu tiêu dùng đang có dấu hiệu suy giảm. Nhiều chuyên gia chờ đợi cú hích từ các chính sách nới lỏng của ông/bà chủ Nhà Trắng mới - Donald Trump hoặc Kamala Harris để hỗ trợ nền kinh tế.

Nếu tân tổng thống Mỹ đẩy mạnh các gói chi tiêu hoặc giảm thuế, kinh tế Mỹ sẽ tích cực hơn. Fed nhiều khả năng sẽ không giảm lãi suất quá nhanh và mạnh. Đồng USD sẽ bớt lao dốc và vàng sẽ không có cơ hội bứt phá quá nhanh.

Trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước ngày 11/9 tăng khá mạnh, thêm khoảng 150 nghìn đồng so với phiên liền trước và lên gần đỉnh cao kỷ lục thiết lập hồi tháng 4, ở mức gần 79 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 15 triệu đồng/lượng.