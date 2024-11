Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được Công ty SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết ở mức 80,5-84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp tục giảm khoảng 1,4 triệu đồng ở hai chiều so với phiên liền trước.

Vàng nhẫn giảm chưa từng có, tới gần 2,7 triệu đồng/lượng chiều mua.

Chiều 12/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,9-82,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 80,5-83,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,65 triệu đồng chiều mua và giảm 1,7 triệu đồng chiều bán.

Giá vàng thế giới trong phiên 12/11 có lúc thủng ngưỡng 2.600 USD/ounce sau khi đã chứng kiến hai đợt giảm sốc trước và sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

So với đỉnh 2.789 USD/ounce ghi nhận vào chiều 30/10, giá vàng thế giới đã giảm gần 6,8%.

Giá vàng hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm. Ảnh: MH

Tới 20h tối 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ lên mức 2.602 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.608 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/11 cao hơn khoảng 26,1% (539 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 80,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm không thấy đáy khi đồng USD lên giá và áp lực bán tháo, bán khống trên diện rộng.

So với ngày 30/10, giá vàng nhẫn chiều mua vào cả thương hiệu SJC và Doji đều giảm khoảng 8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji giảm từ 88,6 triệu đồng/lượng (mua) xuống 80,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC giảm từ 87,5 triệu đồng xuống 79,9 triệu đồng/lượng.

Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD lại tăng tiếp sau khi ông Trump thắng cử. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - tối 12/11 (giờ Việt Nam) vọt lên 105,82 điểm, so với mức 105,4 điểm tối 6/11 và 103,7 điểm tối 5/11.

Vàng giảm trong bối cảnh chưa có thông tin đủ mạnh để chặn lại đà giảm. Thị trường đối mặt với rất nhiều thông tin tiêu cực sau khi ông Donald Trump trúng cử tổng thống.

Dự báo giá vàng

Căng thẳng địa chính trị được dự báo sẽ hạ nhiệt dưới thời Donald Trump. Còn nền kinh tế Mỹ sẽ hút dòng vốn quốc tế đổ về. Dòng tiền đổ mạnh vào nhiều loại tài sản có độ rủi ro cao như thị trường cổ phiếu, thị trường tiền số,... qua đó thêm phần gây áp lực lên vàng.

Tuy nhiên, xu hướng trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá. Nhiều tổ chức chưa thay đổi dự báo vàng sẽ lên mức 3.000 USD/ounce trong năm 2025.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nợ công, lạm phát và các chính sách thuế cực đoan của ông Donald Trump có khả năng đưa giá vàng trở lại mức cũ. Sau một khoảng thời gian, nhiều nhà đầu tư sẽ giật mình nhận ra tình trạng nợ nần và áp lực thâm hụt ngân sách của Mỹ. Vàng khi đó sẽ tăng trở lại.

Với tốc độ giảm mạnh như vừa qua, nhiều khả năng sức cầu bắt đáy từ các “tay to” trên thị trường sẽ tăng trở lại. Trung Quốc có 6 tháng ngừng mua vàng liên tiếp, nhưng có thể sẽ trở lại mua khi giá giảm sâu. Trung Quốc, Nga và nhiều nước vẫn đang đẩy nhanh quá trình giảm tỷ lệ tài sản dự trữ bằng đồng USD.