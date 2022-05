Giá vàng hôm nay 13/5: Đồng loạt đổ vỡ, vàng khó thoát cảnh thê thảm

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h45' ngày 13/5, giá vàng 9999 của SJC giảm 750 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 350 nghìn đồng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,8 triệu đồng/lượng 69,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,8 triệu đồng/lượng 69,80 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,8 triệu đồng/lượng 69,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,8 triệu đồng/lượng 69,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h45' ngày 13/5

Mở cửa thị trường ngày 13/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 150 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 13/5, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,55 triệu đồng/lượng 70,17 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,55 triệu đồng/lượng 70,15 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,45 triệu đồng/lượng 70,1 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,40 triệu đồng/lượng 70,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 13/5

Kết thúc phiên giao dịch 12/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,32 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 69,60 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h13' hôm nay (ngày 13/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.823,7 USD/ounce, giảm 21,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.823,1 USD/ounce, giảm 23,9 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.845 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.847 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/5 thấp hơn khoảng 2,7% (50 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/5.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục chao đảo và nhiều thời điểm bị bán ra rất mạnh trong bối cảnh hầu hết các thị trường tài chính và hàng hóa biến động khó lường.

Giá vàng chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Vàng là một loại tài sản trú ẩn trong bão tố. Tuy nhiên, đây cũng là mặt hàng thường được đem ra bán bù lỗ cho các kênh đầu tư khác khi các thị trường rơi vào khủng hoảng.

Hôm 11/5, chứng khoán Mỹ sụt giảm khi nền kinh tế nước đứng trên bờ vực một cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt mà chưa thấy lối thoát. Chỉ số tầm rộng S&P 500 đã chạm mức thấp nhất trong 52 tuần và đã sụt 18% so với đỉnh 1 năm qua, hay mất 17% kể từ đầu năm 2022.

Giới đầu tư tiếp tục bán tháo các cổ phiếu thuộc dòng kỳ vọng tăng trưởng cao, đặc biệt nhóm cổ phiếu công nghệ. Lãi suất cao được cho là thủ phạm sẽ giết chết các doanh nghiệp như trong ngành công nghệ.

Bong bóng trên thị trường tiền ảo cũng đã nổ, với nhiều đồng tiền mất giá rất mạnh, có mã mất tới 2000 lần. Đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới Bitcoin đã chính thức tụt ngưỡng 27.000 USD sau khi lên ngưỡng 40.000 USD trong tuần trước.

CoinMarketCap cho biết, tài sản tiền điện tử đã bốc hơi khoảng 800 tỷ USD giá trị thị trường trong tháng qua do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó khiến đồng USD tăng cao.

Coinbase - sàn tiền ảo lớn nhất của Mỹ cũng đã phải đề cập tới nguy cơ phá sản. Số tiền điện tử mà khách hàng đang sở hữu theo đó cũng có thể biến mất theo.

Dự báo giá vàng

Vàng được đánh giá sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn do đồng USD trong xu hướng tăng giá và đang ở đỉnh cao nhất trong 20 năm.

Mặt hàng này cũng chịu áp lực khi các thị trường tài chính khác, trong đó có thị trường cổ phiếu giảm giá mạnh. Giới đầu tư bán vàng để bù lỗ cho các kênh khác.

Tuy nhiên, sau những áp lực ngắn hạn, vàng vẫn được xem là kênh trú bão khi các thị trường bất ổn và cuộc chiến Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.

Khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau Covid, sức cầu đối với vàng vật chất cũng sẽ được cải thiện.

Nhiều dự báo gần đây cho rằng, vàng sẽ trở lại ngưỡng 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

V. Minh