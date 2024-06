Tỷ giá trung tâm ngày 13/6/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.245 đồng/USD, giảm 9 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (13/6) được niêm yết ở mức 25.187 đồng/USD (mua vào) và 25.457 đồng/USD (bán ra).

Đầu giờ sáng 13/6 , giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, duy trì ở mức 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank công bố sáng nay tiếp tục giữ nguyên mức cũ, 76,98 triệu đồng/lượng. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế hôm nay 13/6/2024

Lúc 8h23' hôm nay (ngày 13/6, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.315 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.333,4 USD/ounce.

Tới 20h00 ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.328 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.343 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/6 cao hơn khoảng 12,8% (265 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 72,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/6.

Giá vàng thế giới tăng vọt do đồng USD lao dốc sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế được mong đợi.

Đồng USD mở phiên giao dịch 12/6 trên thị trường New York Mỹ (đêm 12/6 giờ Việt Nam) giảm rất mạnh. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt) vào đầu phiên giảm xuống 104,4 điểm, từ mức trên 105 điểm trước đó.

USD sụt giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 hạ nhiệt nhanh hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo đó, chỉ số CPI của Mỹ không biến động sau khi tăng 0,3% trong tháng Tư trước đó. Các nhà kinh tế trước đó dự báo mức tăng là 0,1%.

Đồng bạc xanh giảm khiến giá vàng tăng mạnh.

Giá vàng thế giới tăng nhanh trở lại. Vàng miếng SJC chốt ở dưới 77 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

So với cùng kỳ, CPI tăng 3,3%. Đây là mức vẫn còn cao so với mục tiêu 2% của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, nó khiến giới đầu tư bớt lo lắng về khả năng giá cả lạm phát leo thang trở lại. Mức 3,3% cũng đã thấp hơn nhiều so với 6,5% hồi cuối năm 2022 và 9,1% hồi tháng 6/2022.

Trong tháng 5, lạm phát lõi của Mỹ (loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, thấp hơn so với mức dự báo 0,3%.