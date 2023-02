Giá vàng hôm nay 15/2: Mỹ công bố lạm phát, vàng biến động mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay

Chiều 15/2, giá vàng 9999 của SJC giảm thêm 100 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h58' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 15h11' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.200.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.400.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.250.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.200.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật chiều 15/2

Mở cửa thị trường ngày 15/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h11' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h31' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.500.000 đồng/lượng 67.320.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.300.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.500.000 đồng/lượng 67.320.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.350.000 đồng/lượng 67.250.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.450.000 đồng/lượng 67.250.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 15/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 8-15/2

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,60 triệu đồng/lượng - 67,42 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66,35 triệu đồng/lượng - 67,25 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66,60 triệu đồng/lượng - 67,40 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66,45 triệu đồng/lượng - 67,25 triệu đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 15/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.631 đồng/USD, tăng 1 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (15/2) được giao dịch quanh mốc 23.405 đồng/USD (mua vào) và 23.775 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h24' hôm nay (ngày 15/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.857,7 USD/ounce, tăng 2,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.868,5 USD/ounce, tăng 1,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 14/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.855 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.867 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/2 cao hơn khoảng 1,9% (34 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/2.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh, tăng vọt nhưng rồi hạ nhiệt khá nhanh sau khi Mỹ công bố lạm phát gần sát với dự báo.

Giá vàng biến động mạnh. (Ảnh: HH)

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/2 giờ Mỹ (khoảng 21h giờ Việt Nam), vàng tăng vọt lên trên 1.877 USD/ounce. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý nhanh chóng ổn định trở lại.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 1/2023 tăng 6,4% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức dự báo 6,2%. Như vậy, lạm phát Mỹ giảm tháng thứ 7 liên tiếp từ mức 9,1% trong tháng 6/2022.

Với mức lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, giới đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, vốn được giữ vững trong cả năm qua.

Đồng USD theo đó sẽ tiếp tục đà đi xuống, qua đó tác động tích cực lên giá vàng.

Tuy vậy, trước mắt, Fed còn 2 cuộc họp với dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất trước khi đảo chiều giảm trong nửa cuối năm 2023.

Dự báo giá vàng

Về dài hạn, vàng được dự báo vẫn trong xu hướng tăng giá do đồng USD có xác suất giảm tiếp khá cao sau một thời gian dài tăng giá nhờ một chuỗi các lần tăng lãi suất liên tiếp của Fed.

Tuy nhiên, khả năng vàng tăng trong ngắn hạn không rõ ràng khi mà nền kinh tế thế giới vẫn đang rất bấp bênh.

Nhiều dự báo cho thấy, kinh tế thế giới khó trông chờ vào Trung Quốc. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự hồi sinh các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc phần lớn chỉ có lợi cho các ngành dịch vụ trong nước.

Chuyên gia ngân hàng Mỹ Wells Fargo thậm chí cảnh báo Fed có thể sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Nếu điều này xảy ra, đồng USD sẽ treo cao, trong khi vàng sẽ khó lòng tăng mạnh.