Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 16/12, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h33' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h16' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 66,87 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,05 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,05 triệu đồng/lượng 66,87 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 16/12

Biểu đồ giá vàng SJC từ 9-16/12

Kết thúc phiên giao dịch 15/12, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,82 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,90 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 65,90 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h25' hôm nay (ngày 16/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.779,7 USD/ounce, tăng 1,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.789 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.778 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.785 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 15/12 thấp hơn khoảng 2,4% (43 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu giảm mạnh do đồng USD hồi phục sau khi sụt giảm khá mạnh trước đó. Giới đầu tư nhận thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong cả năm 2023, thậm chí nửa đầu 2024.

Vàng giảm do áp lực bán chốt lời sau khi mặt hàng này tăng mạnh gần đây.

Sau khi giảm, đồng USD tăng trở lại và gây ảnh hưởng tiêu cực lên vàng.

Đồng bạc xanh tăng trở lại do giới đầu tư nhận thấy nhiều thành viên Fed vẫn khá “diều hâu” và ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong cả năm 2023, thậm chí nửa đầu 2024.

Giá vàng chịu áp lực bán chốt lời. (Ảnh: Hoàng Hà)

Đồng USD tăng còn do ngân hàng trung ương một số nước tăng lãi suất cơ bản ở mức khá thận trọng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (ECB) tăng lãi suất 50 điểm phần trăm. Còn Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và Na Uy tăng lãi suất ở mức thấp hơn.

Điều này tác động tích cực lên USD.

Dự báo giá vàng

Vàng giảm giá nhưng sức cầu bắt đáy mặt hàng kim loại quý vẫn khá mạnh.

Vài tháng qua, ngân hàng trung ương nhiều nước đẩy mạnh mua vàng khi mà thế giới bất ổn.

Giai đoạn sắp tới, sức cầu đối với vàng được dự báo tăng khi mà Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch và quốc gia tỷ dân này bước vào dịp Tết cổ truyền, với sức cầu với vàng trang sức thường tăng mạnh.

Đồng USD được dự báo cũng khó lòng tăng mạnh.