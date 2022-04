Giá vàng hôm nay 17/4: Lãi suất tăng, USD lên giá nhưng vàng vẫn thắng thế

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 69,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,87 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 69,12 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,85 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 69 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,65 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 69,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,85 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên ở mức 1.974,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2022 trên sàn Comex New York đứng tại mức 1.974,9 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay (Ảnh:Bảo Anh)

Lạm phát của Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt. Đây là lý do khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nhanh chóng đảo ngược chính sách tiền tệ nới lỏng. Theo Ngân hàng Mỹ (BofA), cú sốc lạm phát đang trở nên tồi tệ hơn khi các đợt tăng lãi suất bắt đầu và cú sốc suy thoái đang ập đến.

Giới đầu tư cho rằng, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan vì lãi suất cao sẽ kìm hãm nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Và do vậy, vàng có thể sẽ trở thành kênh trú ẩn an toàn trong thời gian tới.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 3 cũng tăng 1,4% so với tháng 2, cao hơn so với dự báo mức tăng 1,1%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số PPI tăng 11,2%, một mức tăng cao kỷ lục.

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 tăng 1,2% do chi phí xăng dầu, thực phẩm và nhà ở tăng cao. Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ cơn bão Katrina năm 2005.

Dự báo giá vàng

Theo một số chuyên gia trên Kitco, vàng trong xu hướng tăng lên khi mà lạm phát thế giới lên cao trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vàng được hưởng lợi từ nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn trong tuần này.

Vàng được dự báo sẽ chinh phục ngưỡng 2.000 USD nếu vượt thành công ngưỡng cản quan trọng 1.965 USD/ounce và sau đó là ngưỡng cản không mạnh lắm, ở mức 1.985 USD/ounce.

Theo Goldman Sachs, giữ vàng trong danh mục đầu tư có thể là một biện pháp phòng ngừa tốt khi khi lạm phát tăng cao và Fed bắt đầu tăng lãi suất.

Trong điều kiện thực tế, lãi suất vẫn đang ở mức âm và với thị trường chứng khoán, vàng kém khả quan có vẻ đang có lợi.

Bảo Anh