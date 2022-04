Giá vàng hôm nay 18/4: Khoảng lặng đáng sợ, báo hiệu tăng giá

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 18/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 150 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h07' ngày 18/4, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,35 triệu đồng/lượng 69,97 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,35 triệu đồng/lượng 69,95 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,30 triệu đồng/lượng 69,90 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,30 triệu đồng/lượng 69,90 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h07' ngày 18/4

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC Hà Nội: 69,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,87 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC TP.HCM: 69,12 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,85 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 69 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,65 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 69,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,85 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng hôm nay (Ảnh:Bảo Anh)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h12' hôm nay (ngày 18/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.985,6 USD/ounce, tăng 11,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.989,4 USD/ounce, tăng 14,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên ở mức 1.974,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2022 trên sàn Comex New York đứng tại mức 1.974,9 USD/ounce.

Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York John Williams cho hay việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, tương đương hay 0,5 điểm phần trăm là một "lựa chọn rất hợp lý" cho tháng 5. Điều này khiến giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% trong tháng 5.

Trái phiếu chính phủ đã dành được sự ưu ái của giới đầu tư trong những tuần gần đây, trước tình hình bất ổn địa chính trị và các điều kiện tài chính bị thắt chặt, Fed tuần trước cho biết đang cân nhắc sáu đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Bộ Lao động Mỹ ngày 12/4 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ và cũng là thước đo lạm phát trong tháng 3/2022 đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở không điều chỉnh, cao hơn mức ước tính 8,4% của thị trường và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/1981.

Các khảo sát của Đại học Michigan và tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Conference Board cho thấy do giá thực phẩm và năng lượng tăng, lạm phát bắt đầu ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng.

Dự báo giá vàng

Theo kết quả khảo sát của Phố Wall, giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng trong tuần tới, với 46% dự đoán giá vàng sẽ cao hơn, 31% dự báo giảm giá, 23% còn lại cho ý kiến trung lập.

Còn kết quả của khảo sát trực tuyến trên Main Street với 1.254 nhà đầu tư cho thấy, 72% cho rằng giá vàng sẽ cao hơn trong tuần tới, 16% ước tính giảm và 12% trung lập. Đây là tuần ghi nhận số nhà đầu tư bán lẻ tham gia khảo sát cao nhất kể từ ngày 19/11/2021.

Adam Button của Forexlive.com, thị trường ngày càng tin vào một đợt tăng giá hàng hóa dài hạn cùng với sự suy yếu của tất cả các loại tiền tệ chính. Nếu vàng có thể vượt qua mức 2.000 USD/ ounce thì đỉnh kép sẽ bị phá vỡ và động lực tăng sẽ còn lớn hơn.

Các nhà phân tích tại Công ty nghiên cứu thị trường Sevens Report Research nhận định trong thời gian sắp tới, triển vọng của giá vàng vẫn lạc quan và có thể vượt ngưỡng đỉnh 2.054USD/ounce đã thiết lập trong năm 2022.

Bảo Anh