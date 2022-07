Giá vàng hôm nay 17/7: Sụt giảm sâu, nhà đầu tư hoảng loạn

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 67,35 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,95 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 67,35 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,97 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 67,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,9 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 67,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,8 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 25,2 USD xuống mức 1.710,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2022 trên sàn Comex New York giảm 29,7 USD xuống 1.705,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm 2,2% trong tuần qua và là tuần giảm giá thứ năm liên tiếp.

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc xuống đáy 11 tháng, gần chạm ngưỡng 1.700 USD/ounce vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ sau khi đồng USD tiếp tục lên giá và lần đầu tiên trong 20 năm qua ngang bằng với đồng bạc xanh.

USD tiếp tục tăng giá không ngừng và đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách mạnh hơn. Nhiều dự đoán cho rằng, Fed sẽ nâng lãi suất 100 điểm phần trăm, mức cao lịch sử trong cuộc họp cuối tháng

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng Sáu đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 11/1981. Theo báo cáo, so với tháng Năm, CPI đã tăng 1,3% trong tháng Sáu, do giá xăng dầu cao kỷ lục.

Theo các nhà phân tích, triển vọng lãi suất tăng mạnh vẫn có khả năng kiềm giữ giá vàng bất chấp mối lo ngại về tình hình kinh tế.

Dự báo giá vàng

Mặc dù vàng được coi là công cụ hữu hiệu để chống lạm phát, song mức lãi suất cao hơn sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với giới đầu tư. Tâm lý lo sợ đồng tiền mất giá nên rút tiền khỏi tài sản rủi ro để đưa vào tài sản an toàn hơn cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Edward Moya chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính Mỹ cho biết, vàng đang chịu áp lực khi đồng USD đang có những bước tăng mạnh và kỳ vọng lãi suất tăng khá lớn. Giá vàng có thể rơi xuống dưới mức 1.700 USD/ounce và sau đó sẽ hỗ trợ quanh mức 1.670 USD/ounce.

Nhóm các chiến lược gia hàng hóa của Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) dự đoán, giá vàng sẽ được giao dịch ở mức khoảng 1.600 USD/ounce vào cuối năm 2022, trước khi tăng nhẹ trở lại vào năm 2023.