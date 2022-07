Giá vàng hôm nay 19/7: USD suy yếu, vàng tiếp đà giảm giá

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 19/7, giá vàng 9999 quay đầu giảm mạnh, có lúc về ngưỡng 60 triệu đồng/lượng (mua vào). Nhưng đến trưa nay, giá vàng trong nước có dấu hiệu hồi phục. Cụ thể, lúc 10h20' hôm nay (19/7), vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 61 triệu đồng/lượng 63,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61 triệu đồng/lượng 63,5 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 61 triệu đồng/lượng 63,52 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,5 triệu đồng/lượng 65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,5 triệu đồng/lượng 65 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 10h20' ngày 19/7

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 63,50 triệu đồng/lượng (mua vào) - 64,50 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 63,50 triệu đồng/lượng (mua vào) - 65,52 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 63,50 triệu đồng/lượng (mua vào) - 65,50 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 63,00 triệu đồng/lượng (mua vào) - 65,50 triệu đồng/lượng (bán ra)

Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng quốc tế

Tới 11h06' hôm nay (ngày 19/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.709,3 USD/ounce, giảm 7,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.707,1 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Giá vàng đã phục hồi từ mức đáy sâu nhất trong nhiều năm về mức 1.717 USD/ounce. Mức tăng trong 2 ngày qua có do đồng USD có dấu hiệu suy yếu. Sự lạc quan này, khiến giá vàng có thêm nhiều động lực kỳ vọng vào những đợt tăng tiếp theo.

Các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng chi phí đi vay tăng nhanh, chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra và việc hạn chế đi lại do COVID-19 ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Ngoài ra, các nhà kinh tế của Bank of America dự báo về một "cuộc suy thoái nhẹ" ở Mỹ trong năm nay. Điều này tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, thể hiện rõ qua các đợt bán tháo kéo dài trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng cho dù như vậy, vàng cũng không được chọn làm nơi trú ẩn an toàn. Điều đó càng chứng minh được rằng, những lời khẳng định không có đợt tăng lãi suất lên 1 % của Thống đốc Cục dự trữ liên bang (Fed), Christopher Waller và Chủ tịch Fed St. Louis Jim Bullard đã giúp hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư vàng.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) ghi nhận giảm trong ngày thứ 2, so với 6 đồng tiền chủ chốt. Cho thấy, động thái của Fed về chính sách tiền tệ đang có phần nguội đi so với thời điểm công bố lạm phát tháng 6 của Mỹ hôm thứ Tư tuần trước. Ngoài ra, đồng USD đang bị áp lực bởi sự im lặng trong các hoạch định chính sách của Fed trước Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào cuối tháng Bảy.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã can thiệp để hạ nhiệt kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất 1,0% vào thứ Sáu tuần này, giúp Giá vàng có cơ hội phục hồi.

Như Reuters đưa tin ,Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic hôm thứ Sáu cho biết, đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 6 là một "động thái mạnh" và cho rằng Fed muốn quá trình chuyển đổi chính sách diễn ra trình tự.

Mặt khác Tổng Giám Đốc Điều Hành của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang San Francisco, Mary Daly, cho biết hôm thứ Sáu rằng Fed đang làm việc để giảm lạm phát mà không làm nền kinh tế đình trệ. Hơn nữa, đợt tăng lên mức 1 điểm phần trăm trong cuối tháng này khó có thể xảy ra.

Dự báo giá vàng

Vàng chính thức lấy lại mức 1.703 USD/ounce từ mức thấp nhất trong vòng 11 tháng diễn ra hôm thứ 6 tuần trước. Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư đang tìm thấy triển vọng cho một đợt tăng giá mới và đã thiết lập về quanh mức 1.717 USD/ounce.

Cổ phiếu Mỹ vẫn đang có xu thế đi ngang trong ngày hôm nay, khiến vàng có nhiều dư địa hơn để tăng giá.

Việc thiết lập lên mức cao mới sẽ giúp vàng tiến đến mức kháng cự 1.730 USD/ounce, có thể duy trì được mức cao hơn là 1.750 USD/ounce.