Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng lại đổ đèo, giá giảm mạnh

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 18/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua, mất mốc 67 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 9h15' ngày 18/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,9 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h15' ngày 18/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 11-18/10

Kết thúc phiên 17/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,0 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,0 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,95 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,95 triệu đồng/lượng.

Vàng chưa thoát khỏi vùng rủi ro. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h25' hôm nay (ngày 18/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.649,2 USD/ounce, giảm 15,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.655,8 USD/ounce, giảm 15,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên ngày hôm qua tại Mỹ tăng 22,8 USD/ounce lên 1.665,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 22,25 USD lên 1.671 USD/ounce.

Tuy giá vàng phục hồi trong phiên ngày hôm qua, nhưng các dữ liệu kinh tế gần đây đang có xu hướng chống lại vàng. Thủ phạm chính khiến mọi thứ trở nên khó khăn đối với vàng là lạm phát nóng hơn dự kiến, buộc thị trường phải định giá lại kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), điều đó đang bổ sung sức mạnh cho đồng USD.

Với rủi ro lạm phát, Fed có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới, ngay cả khi chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ gây ra một cuộc suy thoái kinh tế . Các nhà hoạch định chính sách hiện nay ít lo ngại hơn về tình hình tăng trưởng đang xấu đi nhanh chóng và dường như đang ưu tiên phần ổn định giá.

Đợt bán tháo cuối tuần trước của các nhà đầu tư đã phá vỡ nhiều mức kháng cự và nguy cơ kéo giá vàng về mức 1.600 USD/ounce. Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco cho biết, về mặt kỹ thuật, giá vàng trong ngắn hạn vẫn giảm, khiến các nhà đầu tư rất bối rối, bởi vàng đang bất ổn về địa chính trị cũng như về lạm phát.

Theo nhà phân tích thị trường cao cấp của OANDA, Edward Moya, mức vượt 4% của lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang trở nên nguy hiểm đối với vàng. Thêm vào đó, sức mạnh đồng USD đối với đồng yên Nhật và bảng Anh ngày càng được nới rộng khiến thị trường ngày càng phải đối diện với rủi ro tài chính.

Tuần qua, Liên Hợp Quốc đã thúc giục Fed và các ngân hàng trung ương khác giảm bớt việc tăng lãi suất, cảnh báo rằng các chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đang đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco với 9 nhà phân tích tham gia cho thấy, có 78% cho biết họ kỳ vọng giá sẽ thấp hơn vào thời gian tới và chỉ 22% cho rằng giá vàng sẽ khởi sắc; không có nhận xét nào giá vàng sẽ đi ngang.

Khảo sát của Kitco với 858 người tham gia bán lẻ, thì 45% dự kiến giá cao hơn, 35% cho rằng vàng giảm giá và 20% giữ thái độ trung lập.