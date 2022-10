Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng lội ngược dòng, giá tăng mạnh

Giá vàng trong nước

Đầu giờ chiều ngày 20/10, giá vàng 9999 của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, lúc 15h19' ngày 20/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h19' ngày 20/10

Mở cửa thị trường ngày 20/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua, mất mốc 67 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 9h25' ngày 20/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,9 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,85 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h25' ngày 20/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 13-20/10

Kết thúc phiên giao dịch 19/10, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,02 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h25' hôm nay (ngày 20/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.624,5 USD/ounce, giảm 8,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.628,7 USD/ounce, giảm 8,3 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.633 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.637 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 19/10 thấp hơn khoảng 10,3% (188 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/10.

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc xuống đáy 3 tuần giữa lúc USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Giá vàng trong nước treo cao do tỷ giá USD/VND leo thang trong nhiều ngày qua.

Vàng thế giới chịu áp lực giảm và xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/9 sau khi chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng từ dưới ngưỡng 112 điểm lên 112,85 điểm.

Giá vàng thế giới giảm, trong nước treo cao. (Ảnh: Hoàng Hà)

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng vọt trở lại lên trên ngưỡng 4%, từ mức 2,8% hồi giữa tháng 8/2022.

Một đồng USD mạnh và trái phiếu có lợi tức cao đã gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn treo ở mức cao, quanh ngưỡng 67 triệu đồng/lượng (giá doanh nghiệp bán ra) khi mà tỷ giá USD/VND gần đây sốt nóng.

Giá đồng USD tại Vietcombank đã tăng vọt từ mức 24.000 đồng/USD hồi cuối tháng 9 lên mức 24.630 đồng/USD hôm 19/10. Tỷ giá trung tâm tăng mạnh thời gian gần đây, qua đó kéo giá trần USD được phép mua bán lên mức 24.846 đồng/USD, so với mức 21.102 đồng/USD hồi cuối tháng 9.

Tỷ giá USD/VND tự do cũng đã lên mức 24.750 đồng/USD, so với mức 24.290 đồng hồi cuối tháng 9.

Như vậy, USD tăng giá đã kéo giá mặt hàng vàng (vốn được tính từ USD) đi lên, bù lại mức suy giảm giá vàng trên thế giới.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới được dự báo vẫn chịu áp lực giảm khi đồng USD treo ở mức cao, quanh đỉnh 20 năm.

Dòng tiền eo hẹp cũng góp phần kéo giá vàng đi xuống.

Ở chiều ngược lại, vàng được hỗ trợ từ những căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và cả ở châu Á.

Bên cạnh đó, giá vàng cũng được hỗ trợ khi mùa cao điểm tiêu thụ vàng tại châu Á đang đến gần.