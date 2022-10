Giá vàng hôm nay 19/10: Vàng chịu áp lực giảm

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 19/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h15' ngày 19/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,1 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h15' ngày 19/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 12-19/10

Kết thúc phiên giao dịch 18/10, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,10 triệu đồng/lượng - 67,12 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,10 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng - 67,10 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h18' hôm nay (ngày 19/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.651,4 USD/ounce, giảm 4,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.656,6 USD/ounce, giảm 2,1 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 18/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.655 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.659 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Giá vàng thế giới đêm 18/10 thấp hơn khoảng 9,1% (166 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/10.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm khi đồng USD có xu hướng tăng trên thị trường ngoại hối. Vàng trong nước vững trên ngưỡng 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay: chịu áp lực giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Đồng USD tăng khi giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất trong cuộc họp tháng 11. Hiện thị trường phản ánh khả năng Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm.

Đồng bạc xanh tăng và vàng chịu áp lực bán ra khi chứng khoán Mỹ tăng khá mạnh.

Giới đầu tư đánh cược vào khả năng nền kinh tế Mỹ có thể không rơi vào suy thoái (cho dù đã tăng trưởng âm trong 2 quý đầu năm 2022) sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố nhiều số liệu tích cực.

Lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng Mỹ và số tiền chi tiêu của người dân Mỹ tăng mạnh từ mặt bằng cao quý IV/2021.

Vàng giảm còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu giảm. Giá dầu WTI xuống còn 85,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 91,73 USD/thùng.

Dự báo giá vàng

Vàng tiếp tục được dự báo chưa thể đi lên khi mà đồng USD vẫn còn nhấp nhổm tăng giá.

Gần đây, một số đồng tiền chủ chốt như bảng Anh, euro quay đầu tăng nhẹ so với USD từ đáy vài thập kỷ. Tuy nhiên, đồng tiền nhiều nước khác vẫn sụt giảm so với đồng bạc xanh. Điều này tiếp tục gay áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Sự thiếu thanh khoản trên thị trường tài chính khắp thế giới cũng khiến vàng khó có thể tăng giá.