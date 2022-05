Giá vàng trong nước

Tính tới 15h ngày 18/5, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,25 triệu đồng/lượng 69,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,25 triệu đồng/lượng 69,25 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,25 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,15 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h ngày 18/5

Mở cửa thị trường ngày 18/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h42' ngày 18/5, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,25 triệu đồng/lượng 69,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,25 triệu đồng/lượng 69,27 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,15 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,15 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h42' ngày 18/5

Kết thúc phiên giao dịch 17/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,27 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng - 68,91 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,25 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 68,25 triệu đồng/lượng - 68,91 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 18/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.813 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.812,5 USD/ounce, tăng 14,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 17/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.828 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.827 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/5 thấp hơn khoảng 3,5% (67 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/5.

Giá vàng tăng trở lại từ đáy 3 tháng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu tăng nhanh trở lại từ đáy 3 tháng giữa lúc đồng USD giảm mạnh.

Đồng bạc xanh hạ nhiệt sau khi lên đỉnh cao 2 thập kỷ trong phiên liền trước.

Trước đó, đồng USD liên tục tăng giá trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khởi động chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhằm kiềm chế lạm phát. Một đồng USD mạnh lên đã ảnh hưởng tiêu cực lên các loại hàng hóa, trong đó có vàng.

Lợi tức trái phiếu rút lui từ đỉnh cao cũng tác động tích cực lên vàng.

Vàng tăng giá trở lại còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng nhanh. Giá dầu lên đỉnh 9 tuần.

Sự hồi phục của nhiều thị trường cổ phiếu, trong đó có thị trường cổ phiếu Mỹ cũng góp phần giảm áp lực bán vàng bù lỗ. Chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực với kỳ vọng Trung Quốc sẽ giảm phong tỏa ở nhiều thành phố chủ chốt, trong đó có Hong Kong và Thượng Hải.

Dự báo giá vàng

Sức cầu bắt đáy vàng tăng lên và là lực đỡ cho mặt hàng kim loại quý trong ngắn hạn.

Giới đầu tư hiện theo dõi tín hiệu từ các quan chức Fed, trong đó có chủ tịch Jerome Powell, đặc biệt là vấn đề thời điểm và tốc độ tăng lãi suất cũng như triển vọng của nền kinh tế Mỹ, liệu có rơi vào một cuộc suy thoái hay không.

Thông tin mới nhất cho thấy, nền kinh tế khu vực sử dụng động euro tăng 0,3% trong quý I và tăng 5,1% so với cùng kỳ. Các con số này tích cực hơn so với dự báo. Đây cũng là yếu tố kéo đồng euro nhích lên so với USD.

Vàng được đánh giá có được sự hỗ trợ mạnh từ ngưỡng tâm lý 1.800 USD/ounce.

V. Minh