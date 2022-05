Giá vàng hôm nay 19/5: USD giảm tiếp, vàng mất đà đi lên

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 18/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,27 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,00 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,25 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,00 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.810 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.812 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 18/5 thấp hơn khoảng 4,5% (85 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/5.

Giá vàng trên thị trường quốc tế mất đà, không thể tăng từ đáy 3 tháng và vẫn quanh ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD/ounce trong bối cảnh lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục gia tăng. Đồng USD tiếp tục hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức khá cao.

Giá vàng vẫn chịu áp lực từ một đồng USD mạnh.

Mặt hàng kim loại quý không lấy lại được đà tăng ngay cả khi Mỹ công bố số liệu xây dựng của thị trường nhà ở đứng ở mức yếu trong tháng 4 vừa qua.

Vàng giảm còn do giới đầu tư tin rằng đồng USD khó lòng giảm và vẫn sẽ ở mức cao, thậm chí tăng tiếp khi mà chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bày tỏ thái độ thực sự diều hầu về chính sách tiền tệ.

Theo đó, ông Jerome Powell tái khẳng định mục tiêu chính của ngân hàng trung ương Mỹ là ngăn chặn lạm phát, kể cả trường hợp tỷ lệ thất nghiêp gia tăng.

Nước Anh vừa công bố lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm, với tỷ lệ ở tháng 4 là tăng 9% so với cùng kỳ. Lạm phát khu vực sử dụng đồng euro cũng ở mức rất co. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Dự báo giá vàng

Hiện tại vàng được hỗ trợ bởi ngưỡng tâm lý 1.800 USD/ouunce và tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.750 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vàng đang chịu áp lực trước ngưỡng cản 1.818,7 USD/ounce và sau đó là mức cao nhất trong tuần: 1.834,8 USD/ounce.

Vàng gần đây được cho là bị bán tháo quá mức. Tuy nhiên, thực tế do đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 20 năm và mặt hàng kim loại quý không có nhiều yếu tố thuận lợi hỗ trợ.

Với lộ trình tăng lãi suất khá rõ ràng, đồng USD được dự báo vẫn sẽ là đồng tiền có xu hướng tăng mạnh nhất trong các đồng tiền chủ chốt. Điều này có nghĩa là vàng vẫn sẽ chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Vàng được dự báo sẽ giao dịch dưới 1.800 USD/ounce trong thời gian từ giờ tới cuối năm.

V. Minh