Giá vàng giảm mạnh, về mốc 66 triệu đồng/lượng

Vietjet nhận liên tiếp 2 giải thưởng: "Hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu - Value Airline of the Year" và "Top 10 hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới - Top 10 Best Low-cost Airlines" năm 2022.