Giá vàng hôm nay 21/7: Giảm không ngừng, chưa thấy đáy

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h50' ngày 21/7, giá vàng 9999 của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 63,3 triệu đồng/lượng 65,32 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 63,3 triệu đồng/lượng 65,3 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 63,3 triệu đồng/lượng 65,32 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 63 triệu đồng/lượng 65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 63,5 triệu đồng/lượng 65,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h50' ngày 21/7

Mở cửa thị trường ngày 21/7, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h ngày 21/7, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 63 triệu đồng/lượng 65,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 63 triệu đồng/lượng 65 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 63 triệu đồng/lượng 65,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 63 triệu đồng/lượng 65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 63 triệu đồng/lượng 65 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h ngày 21/7

Kết thúc phiên giao dịch 20/7, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 64,70 triệu đồng/lượng - 66,52 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 64,58 triệu đồng/lượng - 65,50 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 64,70 triệu đồng/lượng - 66,52 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 64,50 triệu đồng/lượng - 66,50 triệu đồng/lượng

SJC Đà Nẵng: 64,70 triệu đồng/lượng - 66,52 triệu đồng/lượng

Doji Đà Nẵng: 64,00 triệu đồng/lượng - 66,00 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h07' hôm nay (ngày 21/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.692,6 USD/ounce, giảm 15,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.706,2 USD/ounce, giảm 0,8 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Đêm 20/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.708 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.705 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/7 thấp hơn khoảng 6,2% (113 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/7.

Vàng chịu áp lực giảm. Ảnh: Nam Khánh

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực khá mạnh và trở về dần ngưỡng 1.700 USD/ounce khi quá trình do đáy chưa kết thúc. Kitco dự báo vàng có thể giảm mạnh trong thời gian tới.

Vàng giảm trong bối cảnh các thị trường chứng khoán hồi phục trở lại nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn phát đi những tín hiệu tiêu cực.

Doanh số bán nhà hiện có của Mỹ trong tháng 6 giảm tháng thứ 5 liên tiếp.

Nhiều tổ chức gần đây bán mạnh vàng ra. Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm 18/7 giảm lượng vàng nắm giữ bớt 0,5% xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2022.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giảm nhẹ nhưng có một cú biến động mạnh trên biểu đồ phân tích kỹ thuật. Đây là tín hiệu vàng có thể biến động mạnh trong thời gian tới, có thể ngay trong tuần này và theo hướng đi xuống.

Xu hướng giá vàng càng trở nên xấu sau khi mặt hàng này không thể vượt qua được ngưỡng cản 1.720 USD/ounce và không thể phục hồi ngay cả khi đồng USD giảm.

Dù vậy, nhu cầu vàng vật chất gia tăng tại Trung Quốc có thể bù đắp lại sức ép tiêu cực lên mặt hàng này. Gần đây, người dân Trung Quốc đổ xô mua vàng khi nhu cầu đầu tư của người dân bùng nổ trở lại sau đại dịch.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, trong nửa cuối năm 2022, vàng được hưởng lợi từ tình trạng lạm phát cao toàn cầu và các rủi ro địa chính trị.

M. Hà