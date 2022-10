Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng rủ nhau giảm giá

Giá vàng trong nước

Đầu giờ chiều ngày 24/10, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với buổi sáng. Cụ thể, lúc 14h15' ngày 24/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,4 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,3 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h15' ngày 24/10

Mở cửa thị trường ngày 24/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h12' ngày 24/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,4 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h12' ngày 24/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 17-24/10

Kết thúc phiên 22/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,2 triệu đồng/lượng.

Tín hiệu tích cực từ Fed, vàng tăng giá. (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng thế giới

Tới 9h17' hôm nay (ngày 24/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.653,3 USD/ounce, giảm 2,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.657,8 USD/ounce, giảm 4,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ tăng 1,74%, lên 1.656,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 1,57% lên 1.662,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chứng khiến đợt phục hồi vào phiên cuối tuần trước kỳ vọng vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất. Các nhà phân tích đang chú ý đến dữ liệu GDP và báo cáo thu nhập của người dân Mỹ trong quý III để có cái nhìn rõ hơn về tình hình kinh tế Mỹ.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya của OANDA cho hay, ông quan tâm nhiều đến dữ liệu GDP quý III của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/10. Ông cho biết, thị trường đang kỳ vọng vào GDP sẽ phục hồi 2,1% sau kết quả hai quý đầu năm tiêu cực.

Theo The Wall Street Journal, thị trường đang phản ứng rất tích cực trước kỳ vọng Fed sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất sau đợt điều chỉnh lãi suất thêm 75 điểm phần trăm trong tháng 11. Nhiều tín hiệu cho thấy Fed sẽ điều chỉnh lãi suất thêm 50 thay vì 75 điểm phần trăm vào tháng 12.

Theo các nhà phân tích, dự kiến thị trường tuần này biến động mạnh, nhiều xu hướng vàng sẽ tăng giá trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư ngày càng lạc quan hơn trước những tín hiệu làm chậm tốc độ tăng lãi suất của Fed.

Dự báo giá vàng

Dù vậy, các chuyên gia thị trường nhận định, dưới góc độ kỹ thuật, vàng vẫn đang trong xu hướng giảm, nguy cơ vàng giảm thêm 100 USD trước khi tìm thấy đáy.

Sean Lusk, giám đốc Walsh Trading nói với Kitco News, giá vàng không phụ thuộc quá nhiều vào quyết định điều chỉnh lãi suất của Fed vào tháng 11.

Chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins cho rằng, ở thời điểm hiện tại vàng vẫn nằm trong phạm vi tốt. Ông nói lãi suất có thể cán mức 5%, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức lạm phát đang diễn ra, có nghĩa là lãi suất thực vẫn âm. Vì vậy, vàng sẽ giảm nhiều áp lực.