Giá vàng tuần qua: Lãi 1,2 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 10

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường phiên đầu tuần 17/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước các phiên tiếp theo giằng co quanh mốc 67 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Thị trường có các phiên điều chỉnh giảm nhưng sau đó lại tăng về mức giá 67 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa mua vào - bán ra của giá vàng miếng đang dao động từ 1-1,02 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng của SJC sáng 22/10 đã tăng lên mốc 67,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đây là mức giá cao nhất trong hơn 5 tuần qua.

Biểu đồ giá vàng trong nước. (Ảnh:Duy Anh)

Kết thúc phiên 21/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,62 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,6 triệu đồng/lượng. Tuần qua, giá vàng SJC tăng khoảng 600 nghìn đồng.

Nếu mua vàng từ 1/10, nhà đầu tư đang lãi 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Phiên đầu tuần, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.650,8 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.657,5 USD/ounce.

Vàng thế giới đang bị kẹt dưới 1.700 USD/ounce và ngày càng có nguy cơ giảm xuống dưới 1.600 USD/ounce. Các nguyên nhân chính khiến giá vàng bị kìm hãm bao gồm việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ, chỉ số USD (DXY) giao dịch gần mức cao nhất trong 20 năm.

Giá vàng trong nước và thế giới tăng. (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm khi đồng USD có xu hướng tăng trên thị trường ngoại hối. Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, khi chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không sinh lợi.

Giá vàng trên thị trường quốc tế hồi nhẹ sau cú lao dốc xuống đáy 3 tuần trong phiên liền trước. Đồng USD hạ nhiệt đôi chút nhưng vẫn ở vùng đỉnh 20 năm so với các đồng tiền chủ chốt.

Giá vàng thế giới 20/10 thấp hơn khoảng 10,4% (189 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.626,9 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.631,4 USD/ounce.

Sau khi giảm, tới sáng 22/10, giá vàng thế giới giao ngay ở quanh ngưỡng 1.657,9 USD/ounce, tăng 34,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.656,3 USD/ounce, tăng 31,9 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng đã tăng 0,6% trong tuần sau khi vào tuần trước hồi phục từ mức thấp nhất tính từ cuối tháng 9/2022.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Reuters, giá vàng có thể lại thử ngưỡng hỗ trợ 1.641 USD/ounce và có thể hướng tới 1.614 USD/ounce.