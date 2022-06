Giá vàng hôm nay 24/6: Áp lực suy thoái kinh tế, vàng giảm giá mạnh

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 24/6, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 150 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h30' ngày 24/6, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 67,75 triệu đồng/lượng 68,57 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 67,75 triệu đồng/lượng 68,55 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 67,75 triệu đồng/lượng 68,57 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,7 triệu đồng/lượng 68,5 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,8 triệu đồng/lượng 68,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h30' ngày 24/6

Kết thúc phiên giao dịch 23/6, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,72 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 67,75 triệu đồng/lượng - 68,55 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,60 triệu đồng/lượng



SJC Đà Nẵng: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,72 triệu đồng/lượng



Doji Đà Nẵng: 67,80 triệu đồng/lượng - 68,60 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 24/6, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.825,3 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 7 trên sàn Comex New York ở mức 1.825,9 USD/ounce, giảm 13,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.837 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.839 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/6 thấp hơn khoảng 3,1% (58 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/6.

Giá vàng tăng mạnh.

Giá vàng trên thị trường quốc tế treo ở mức cao và nhấp nhổm tăng tiếp khi các nhà đầu tư lo ngại kinh tế suy thoái.

Nỗi lo bao phủ khắp các thị trường sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ cho biết Fed quyết tâm tâm kìm lạm phát và có khả năng biến mục tiêu đó thành hiện thực.

Ông chủ Fed tin rằng nền kinh tế số 1 thế giới vẫn đang vững mạnh. Tuy nhiên, ông Powell cũng thừa nhận một cuộc suy thoái có thể xảy ra. Khả năng nền kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm” là rất khó khăn.

Các chuyên gia của Citigroup nhận định rằng, có 50% khả năng kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái do các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ và lực cầu yếu đi. Những cú sốc về cung sẽ tiếp tục đẩy tăng lạm phát và khiến tăng trưởng sụt giảm.

Vàng tăng còn do Mỹ công bố chỉ số sản xuất PMI tụt giảm - một tín hiệu xấu cho nền kinh tế Mỹ.

Dự báo giá vàng

Gần đây, ngân hàng trung ương nhiều nước đồng loạt tăng lãi suất và điều này khiến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa yếu đi.

Theo Fed, nước Mỹ đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt sau những gì đã diễn ra thời gian gần đây như xung đột Ukraine, giá cả hàng hóa tăng cao và các nút thắt liên quan tới chuỗi cung ứng.

Cuộc xung đột Ukraine và các lệnh phong tỏa tại Trung Quốc làm gia tăng áp lực lạm phát. Đây là vấn đề mà nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Mỹ phải đối mặt.

Khi lạm phát tăng cao và nền kinh tế thế giới bất ổn, vàng tiếp tục là lựa chọn của giới đầu tư.

Một số dự báo gần đây cho rằng, vàng có dư địa tăng trong ngắn hạn nhưng có xu hướng suy giảm vào cuối năm.

V. Minh