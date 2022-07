Giá vàng hôm nay 25/7: Nhiều rủi ro, giữ chặt tiền và nghe ngóng

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h45' ngày 25/7, giá vàng 9999 của SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,2 triệu đồng/lượng 66,42 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,2 triệu đồng/lượng 66,4 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,2 triệu đồng/lượng 66,42 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65 triệu đồng/lượng 66,2 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65 triệu đồng/lượng 66,2 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h45' ngày 25/7

Mở cửa thị trường ngày 25/7, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h03' ngày 25/7, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65 triệu đồng/lượng 66,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64,5 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,5 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h03' ngày 25/7

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 64,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,2 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 64,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,22 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 64,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,4 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 64,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h07' hôm nay (ngày 25/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.724,5 USD/ounce, giảm 2,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.739,8 USD/ounce, tăng 12,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 8,1 USD/ounce lên 1.727,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2022 trên sàn Comex New York tăng 14 USD lên 1.727,4 USD/ounce.

Thị trường vàng vẫn bị mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái kinh tế gia tăng với lãi suất tăng mạnh, USD mạnh và nhu cầu yếu theo mùa.

Theo cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có khả năng sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất sau mức tăng 75 điểm cơ bản thứ hai liên tiếp vào tuần tới.

USD ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong 4 tuần khi dữ liệu kinh tế gây thất vọng của Mỹ làm giảm kỳ vọng vào việc Fed sẽ nâng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 26-27/7.

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 đã tăng 9,1% so với một năm trước đó trong một bước tiến trên diện rộng, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981.

Dự báo giá vàng

Khảo sát thị trường vàng của phố Wall cho thấy, 67% lạc quan về giá vàng, trong khi đó 33% nhận định vàng giảm giá. Còn theo Main Street, 56% cho rằng vàng tăng giá, 28% cho rằng vàng giảm.

David Meger, Giám đốc kinh doanh kim loại tại High Ridge Futures cho biết, USD giảm tạo ra ít sức ép trên thị trường vàng và các hàng hóa khác. Vàng đã không thể giữ được vị thế là nơi trú ẩn an toàn bất chấp những lo ngại về suy thoái.

Tuy nhiên, Adam Button, trưởng chiến lược gia tiền tệ Forexlive , cho biết vàng sẽ tăng do USD suy yếu.