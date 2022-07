Giá vàng hôm nay 26/7: Động lực vàng tăng giá, hấp dẫn giới đầu cơ

Giá vàng trong nước

Tính tới 15h05' ngày 26/7, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,2 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,2 triệu đồng/lượng 66,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,2 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 63,50 triệu đồng/lượng 65,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,70 triệu đồng/lượng 65,70 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h05' ngày 26/7

Mở cửa thị trường ngày 26/7, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng 9999 hôm nay của Doji giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, lúc 9h53' ngày 26/7, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,2 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,2 triệu đồng/lượng 66,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,2 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 63,5 triệu đồng/lượng 65,5 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,8 triệu đồng/lượng 65,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h53' ngày 26/7

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,52 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 65,0 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,2 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,3 triệu đồng/lượng (bán ra)

Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng quốc tế

Tới 9h57' hôm nay (ngày 26/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.726,5 USD/ounce, tăng 1,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.742,8 USD/ounce, tăng 19,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ đang đi ngang, duy trì quanh vùng 1.725 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2022 giảm 3,6 USD xuống 1.723,4 USD/ounce.

Tuần trước, vàng đã có cú bứt phá ngoạn mục khi tăng từ mức đáy 1,680 USD/ounce mức thấp nhất trong vòng 11 tháng, tăng lên mức 1.730 USD/ounce chỉ trong hai phiên cuối tuần, tương đương tỷ lệ tăng 3,3%.

Chỉ số USD (DXY) bắt đầu đi xuống vào hôm thứ 6 tuần trước, chấm dứt chuỗi dài nhiều tuần tăng mạnh. Tuy nhiên, đà giảm của đồng USD chưa dừng khi các nhà đầu tư đánh cược mạnh hơn vào đợt điều chỉnh lãi suất lên 100 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào giữa tuần này.

Nhiều nhà phân tích đã nói rằng vàng đã tìm lại vai trò của mình là một kênh đầu tư hấp dẫn khi tâm lý đầu cơ quay trở lại sau một thời gian dài đi xuống. Đồng thời, nhiều người đang đặt câu hỏi về sức mạnh hiện tại của đồng USD khi nó chấm dứt chuỗi 4 tuần liên tiếp tăng giá.

Ở một diễn biến khác, nhờ dữ liêu S&P PMI đi xuống và kỳ vọng lạm phát tại Mỹ giảm, các nhà phân tích dự báo, Fed khó có thể tăng lãi suất lên 100 điểm cơ bản.

Về phía các nhà đầu tư, sau khi kỳ vọng lạm phát giảm xuống 2,8% của tháng 7 so với mức 3,1% của tháng 6, họ đặt cược vào đợt tăng lãi suất 75 điểm phần trăm điểm liên tiếp của Fed thay vì đặt tiền vào đợt tăng lãi suất 100 điểm phần trăm.

Sau khi S&P đã công bố dữ liệu PMI hôm thứ Sáu tuần trước, về cơ bản dữ liệu này vẫn lạc quan với chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu thấp, ở mức 47,5 so với kỳ vọng là 51,7 thấp hơn dự báo trước đó là 52,3.

Các nhà phân tích tiếp tục dự báo về một cuộc suy thoái của Mỹ, đặc biệt là sau khi bộ theo dõi GDP của Fed tại Atlanta dự đoán GDP quý II giảm 2,1%. Con số này sẽ được xác nhận vào cuối mùa hè này, nhưng nếu GDP quý II thực sự giảm, Mỹ có thể đã rơi vào suy thoái.

Mark Skousen, Tổng biên tập của Dự báo & Chiến lược và Người sáng lập FreedomFest, nói rằng nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua một cuộc suy thoái nhẹ, nếu tốt đẹp có thể tránh được một cuộc suy thoái hoàn toàn.

Dự báo giá vàng

Nhiều nhà phân tích dự đoán, giá vàng có thể tăng lên ít nhất 1.750 USD/ounce khi tâm lý trên thị trường đã được cải thiện đáng kể.

Chris Vecchio, chiến lược gia thị trường cấp cao tại DailyFX.com, nói rằng đồng USD đang mất đà khi Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục động thái tăng lãi suất, đồng USD và vàng có thể cùng tăng giá song song.

Ông nói: “Cuộc khủng hoảng nợ châu Âu chưa chắc đã xảy ra trong thời gian tới, nhưng nó đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, chừng nào đồng Euro chưa mạnh lên, thì vàng và USD có xu hướng tăng cao hơn”.

Tuy nhiên, Vecchio nói thêm rằng, giới hạn sức mạnh của vàng với mức kháng cự khoảng 1.760 USD/ounce. Ông cho rằng trong môi trường hiện tại, các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động cao hơn.