Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng thế giới, trong nước 'dắt tay' cùng giảm

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 26/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h12' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,6 triệu đồng/lượng 67,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,6 triệu đồng/lượng 67,62 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC cập nhật đầu giờ sáng 26/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 19-26/11

Kết thúc phiên 25/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,7 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,72 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ít biến động. (Ảnh: Duy Anh)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h57' hôm nay (ngày 26/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.755,3 USD/ounce, giảm 0,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.768,8 USD/ounce, tăng 23,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.755,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.745,6 USD/ounce.

Vàng tăng trên mức 1.750 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát thông tin về việc tốc độ tăng lãi suất chậm lại vào tháng 12.

Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, đa số các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng sắp tới thời điểm phù hợp để giảm tốc độ tăng lãi suất. Thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất ở mức thấp hơn là 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tới.

Chỉ số quản lý thu mua (PMI) tổng hợp nhanh các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống 46,3 điểm trong tháng 11 so với mức 48,2 điểm trong tháng 10.

Đồng USD giảm, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo ngân hàng ANZ, rủi ro suy thoái kinh tế và địa chính trị gia tăng vào năm 2023. Nhu cầu vàng vật chất tăng ở các thị trường mới nổi. Các ngân hàng trung ương tăng mua kỷ lục, đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Vàng còn nhiều cơ hội tăng giá.

Dự báo giá vàng

Ông Jigar Trivedi, nhà phân tích Công ty môi giới tài chính Reliance Securities (Ấn Độ) cho biết giá vàng có thể tăng lên mức 1.790-1.820 USD/ounce vào cuối tháng 12/2022. Nhu cầu trú ẩn an toàn và sự suy yếu của đồng USD tạo cơ hội cho vàng tăng giá.

Ole Hansen, chuyên gia của Ngân hàng Saxo nhận định, thị trường vàng cần một chất xúc tác mới để phá vỡ ngưỡng kháng cự ban đầu giữa 1.757 USD và 1.765 USD.