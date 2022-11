Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng bán ra giá giảm mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 28/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h44' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h58' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,6 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,6 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 28/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 21-28/11

Kết thúc phiên 26/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,62 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,5 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư nghe ngóng, chờ thời điểm giá vàng bứt phá. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h38' hôm nay (ngày 28/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.749,6 USD/ounce, giảm 5,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.763,2 USD/ounce, tăng 6,9 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm nhẹ, ở mức 1.755,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.756,3 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Thị trường bán lẻ vàng thế giới ghi nhận tâm lý tích cực hơn từ phía nhà đầu tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu giảm tốc độ tăng lãi suất vào kỳ họp tháng 12 và sang năm 2023.

Ở thời điểm hiện tại, các nhà phân tích Phố Wall cho rằng, nhà đầu tư vàng đang trong tâm lý nghe ngóng, chọn thời điểm thích hợp để mua vào, do đó, giá vàng khó có thể bứt phá trong thời gian tới.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cao cấp tại RJO Futures cho biết, đó là dấu hiệu ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến vàng, tạo chất xúc tác mới, đẩy giá vàng trở lại mức trên 1.800 USD/ounce. Không chỉ vậy, sự tham gia khảo sát của nhà đầu tư trên thị trường bán lẻ đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng chín.

Liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed, một số nhà phân tích cho biết họ đang quan sát diễn biến đồng USD tác động như thế nào đến giá vàng. Các nhà phân tích lưu ý, chỉ số USD đang quanh mức 106 điểm là rất quan trọng, tín hiệu cho một đợt suy yếu mới của đồng USD, nhờ đó, giá vàng sẽ bứt phá.

Dự báo giá vàng

Kết quả của 16 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát giá vàng của Kitco News, trong số những người tham gia, 7 nhà phân tích, tương đương 44% nhận định giá vàng sẽ đi ngang. Đồng thời, 6 nhà phân tích, tương đương 38% cho rằng giá sẽ tăng trong tuần tới và 3 nhà phân tích, tương đương 19% cho rằng giá sẽ giảm.

Trong khi đó, kết quả của 1.054 nhà đầu tư trong cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Chính, trong số này, 667 người, tương đương 63% nhận định giá vàng tăng. 253 người, tương đương 24% cho rằng giá vàng giảm, trong khi 134 người, tương đương 13% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.