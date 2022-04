Giá vàng hôm nay 27/4: USD tăng tiếp, vàng liên tục chao đảo

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 26/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69,45 triệu đồng/lượng - 70,17 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 69,45 triệu đồng/lượng - 70,15 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,20 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 69,40 triệu đồng/lượng - 70,20 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 26/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.900 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.902 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 26/4 cao hơn khoảng 0,3% (5 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/4.

Giá vàng thế giới được dự báo đi ngang trong tuần này.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chao đảo quanh ngưỡng nhạy cảm 1.900 USD/ounce trong khi USD tiếp tục tăng lên đỉnh cao mới 2 năm.

Áp lực bán vàng tăng lên khi nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới chao đảo và đồng USD tăng nhanh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác.

Vàng cũng chịu áp lực khi tiến về ngưỡng nhạy cảm 1.900 USD/ounce.

Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý vẫn trụ được trên ngưỡng này trong bối cảnh Mỹ công bố số lượng nhà bán mới trong tháng 3 thấp hơn so với dự báo, với mức giảm 8,6% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo có thể đi ngang trong tuần này và xoay quanh ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Áp lực đè lên vàng xuất hiện sau khi giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 2.000 USD mỗi ounce.

Theo khảo sát của Kitco, 39% dự báo giá vàng tăng vào tuần mới, 33% dự báo kim loại quý này sẽ giảm, còn 28% cho rằng thị trường đi ngang.

Vàng được hỗ trợ bởi những bất ổn địa chính trị và biến động bất thường trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, vàng chịu áp lực từ một đồng USD có xu hướng đi lên khi mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận rằng, ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và khả năng thực hiện vào cuộc họp tháng 5i.

V. Minh